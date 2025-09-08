LA NACION

Cora logra su victoria 600 con los Medias Rojas en triunfo 7-4 ante los Diamondbacks

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cora logra su victoria 600 con los Medias Rojas en triunfo 7-4 ante los Diamondbacks
Cora logra su victoria 600 con los Medias Rojas en triunfo 7-4 ante los DiamondbacksRick Scuteri - FR157181 AP

PHOENIX (AP) — El bateador emergente Nick Sogard conectó un doble de dos carreras que rompió el empate en las últimas entradas, el cubano Aroldis Chapman extendió su racha sin hits a 17 apariciones al ponchar a cuatro en la novena entrada y Alex Cora consiguió su victoria número 600 como mánager de Boston cuando los Medias Rojas se recuperaron el domingo para vencer 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Boston puso a dos en base en la novena contra Taylor Rashi (0-1) y Sogard siguió con un doble ante Andrew Saalfrank. El venezolano Carlos Narváez añadió un sencillo impulsor de carrera.

La racha sin hits de Chapman, que abarca 14 2/3 entradas desde el 26 de julio, es la tercera más larga desde 1901.

Garrett Whitlock (6-3) escapó de un aprieto en la séptima y lanzó uno 2/3 entradas sin permitir carreras.

Boston se mantuvo a 2 1/2 juegos detrás de los Yankees de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana y se acercó a tres 1/2 juegos de Toronto, líder del Este de la Liga Americana.

Por los Diamondbacks, el venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada y una producida. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Es venezolana, mostró su licencia con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras
    1

    Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras

  2. Cómo es el cinturón que se disputarán en EE.UU. con herencia latina
    2

    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el cinturón con herencia latina que se disputarán en EE.UU.

  3. Resultados de la lotería Powerball este sábado 6 de septiembre
    3

    Resultados de la lotería Powerball este sábado 6 de septiembre: hay dos ganadores por el premio mayor y uno es de Texas

  4. Quisieron pasar sus Labubu de US$513.937 por Seattle, pero a la CBP algo le llamó la atención
    4

    “No son bienvenidos”: quisieron pasar sus Labubu de US$513.937 por Seattle, pero a la CBP algo le llamó la atención

Cargando banners ...