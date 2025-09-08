Cora logra su victoria 600 con los Medias Rojas en triunfo 7-4 ante los Diamondbacks

PHOENIX (AP) — El bateador emergente Nick Sogard conectó un doble de dos carreras que rompió el empate en las últimas entradas, el cubano Aroldis Chapman extendió su racha sin hits a 17 apariciones al ponchar a cuatro en la novena entrada y Alex Cora consiguió su victoria número 600 como mánager de Boston cuando los Medias Rojas se recuperaron el domingo para vencer 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Boston puso a dos en base en la novena contra Taylor Rashi (0-1) y Sogard siguió con un doble ante Andrew Saalfrank. El venezolano Carlos Narváez añadió un sencillo impulsor de carrera.

La racha sin hits de Chapman, que abarca 14 2/3 entradas desde el 26 de julio, es la tercera más larga desde 1901.

Garrett Whitlock (6-3) escapó de un aprieto en la séptima y lanzó uno 2/3 entradas sin permitir carreras.

Boston se mantuvo a 2 1/2 juegos detrás de los Yankees de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana y se acercó a tres 1/2 juegos de Toronto, líder del Este de la Liga Americana.

Por los Diamondbacks, el venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada y una producida. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-1 con una anotada.

