Corte de apelaciones permite a Trump poner fin al TPS para migrantes de Centroamérica y Nepal

SAN FRANCISCO (AP) — Un tribunal federal de apelaciones concedió el miércoles la solicitud del gobierno de Estados Unidos de suspender la orden de una corte de menor instancia que mantenía vigentes las protecciones temporales para 60.000 migrantes originarios de Centroamérica y Nepal.

El Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en San Francisco, concedió la suspensión de emergencia en lo que se resuelve una apelación, mientras defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el gobierno actuó de manera ilegal al poner fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

"La orden del tribunal de distrito que concedía la moción de la parte demandante para posponer, emitida el 31 de julio de 2025, queda suspendida a la espera de una nueva orden de este tribunal", escribieron los jueces, quienes fueron designados por el demócrata Bill Clinton y los republicanos George W. Bush y Donald Trump.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede otorgar la designación de TPS para evitar que los migrantes sean deportados y se les permita trabajar de forma legal en Estados Unidos. La Casa Blanca ha tomado medidas agresivas para eliminar esta protección, haciendo que más personas sean elegibles para su expulsión. Es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para llevar a cabo deportaciones a gran escala de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puede extender el TPS a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para su regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política o algún otro factor de riesgo.

Noem había decidido poner fin a las protecciones para 51.000 hondureños y casi 3000 nicaragüenses luego de determinar que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban la designación. El TPS para estos inmigrantes está programado a llegar a su fin el 8 de septiembre, más de dos décadas después de que el huracán Mitch devastó ambas naciones en 1998.

Las designaciones de TPS para unas 7000 personas originarias de Nepal estaban programadas a finalizar el 5 de agosto.

The National TPS Alliance no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

En su orden del 31 de julio, la jueza federal Trina L. Thompson, en San Francisco, mantuvo en vigor las protecciones en lo que el caso se dirime en los tribunales.

La próxima audiencia está programada para el 18 de noviembre.

Thompson afirmó que el gobierno puso fin al TPS sin una "revisión objetiva de las condiciones del país", como la violencia política en Honduras y los recientes impactos de huracanes y tormentas en Nicaragua.

En respuesta, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin declaró: "El TPS nunca tuvo como objetivo ser un sistema de asilo de facto, sin embargo, así es como los gobiernos anteriores lo han utilizado durante décadas".

La Casa Blanca ya ha puesto fin a las designaciones de TPS para alrededor de 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

Los abogados de National TPS Alliance argumentaron que las decisiones de Noem son ilegales porque fueron predeterminadas por las promesas de campaña de Trump y motivadas por animosidad racial.

Pero Drew Ensign, un asistente del fiscal general adjunto, dijo el martes en una audiencia que el gobierno sufre un daño irreparable continuo por su "incapacidad para llevar a cabo los programas que ha determinado que son justificados".

La Corte Suprema permitió en mayo que el gobierno de Trump pusiera fin a las designaciones de TPS para los venezolanos. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia, y no se pronunciaron sobre los reclamos subyacentes.

