Corte en EEUU anula multa de US$464 millones contra Trump en caso civil

Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló el jueves una multa de US$464 millones impuesta al presidente Donald Trump en febrero de 2024 por fraude financiero en un caso civil.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York confirmó el fallo por fraude, pero dictaminó que la cuantía de la multa es "excesiva" y "viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos", la cual prohíbe las sentencias desproporcionadas.

En este caso, Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric fueron declarados culpables de inflar desproporcionadamente el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.

El objetivo era obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones de seguro.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien inició el proceso, aún puede apelar ante la máxima corte estatal, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

Durante este largo juicio civil, seguido de cerca por los medios de comunicación internacionales, Trump arremetió repetidamente contra un sistema de justicia que, según él, estaba en manos del Partido Demócrata del entonces presidente Joe Biden (2021-2025). Según Trump, fue "un juicio digno de una república bananera".

Este jueves, su hijo, Donald Jr., celebró el fallo del tribunal de apelaciones.

"¡Gran victoria!", escribió en X. "Siempre fue una caza de brujas, una interferencia electoral y un total error judicial... ¡e incluso una corte de apelaciones de Nueva York, de tendencia izquierdista, está de acuerdo!", agregó.