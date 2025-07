Corte falla que intento de Trump de acabar con ciudadanía por nacimiento es inconstitucional

WASHINGTON (AP) — Una corte federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la orden del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, confirmando así la decisión de un tribunal de menor instancia que bloqueó la aplicación de dicha orden a nivel nacional.

El fallo de un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito se produce después de que la iniciativa de Trump también fue bloqueada por un juez federal en Nueva Hampshire, por lo que el tema está ahora un paso más cerca de regresar rápidamente ante la Corte Suprema.

La decisión del tribunal del 9no Circuito mantiene el bloqueo a la administración Trump de aplicar la orden que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están ilegalmente o temporalmente en Estados Unidos.

“El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta de la Orden Ejecutiva, en la que se niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”, escribió la mayoría.

El fallo 2-1 ratifica la decisión del juez federal de distrito John C. Coughenour en Seattle, quien bloqueó el esfuerzo de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento y denunció lo que describió como el intento de la administración de ignorar la Constitución por ganancia política.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a los mensajes solicitando comentarios.

Desde entonces, la Corte Suprema ha restringido el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes que afecten a todo el país, conocidas como medidas cautelares nacionales.

Pero la mayoría del tribunal del 9no Circuito encontró que el caso caía bajo una de las excepciones dejadas abiertas por los jueces. El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron que necesitan una orden nacional para prevenir los problemas que causarían que la ciudadanía por nacimiento solo fuera la ley en la mitad del país.

“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para dar a los estados un alivio completo", escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos nombrados por el entonces presidente Bill Clinton.

El juez Patrick Bumatay, nombrado por Trump, disintió. Encontró que los estados no tienen el derecho legal, o legitimación, para demandar.

“Debemos abordar cualquier solicitud de alivio universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de ‘alivio completo’ no es una puerta trasera a las medidas cautelares universales”, escribió.

Bumatay no opinó sobre si terminar con la ciudadanía por nacimiento sería constitucional.

La Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase “sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos” en la enmienda significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los niños basándose solo en su lugar de nacimiento.

Los estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que eso ignora el lenguaje claro de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por nacimiento en 1898 donde la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense.

La orden de Trump afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o está en el país legalmente pero temporalmente, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Al menos nueve demandas impugnando la orden han sido presentadas en todo el país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.