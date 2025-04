Corte señala que es "alarmante" la resistencia del gobierno por deportación de Ábrego García

WASHINGTON (AP) — La afirmación del gobierno del presidente Donald Trump de que no puede hacer nada para liberar a Kilmar Ábrego García de una prisión en El Salvador y enviarlo de regreso a Estados Unidos "debería ser alarmante", declaró el jueves un tribunal federal de apelaciones en un fallo contundente que intensifica el creciente conflicto entre el poder ejecutivo y las cortes.

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito se negó unánimemente a suspender la decisión de una jueza de ordenar el testimonio bajo juramento de funcionarios de funcionarios del gobierno federal para determinar si cumplieron con su instrucción de facilitar el regreso de Ábrego García.

El juez J. Harvie Wilkinson III, nominado por el expresidente republicano Ronald Reagan, escribió que él y sus dos colegas "se aferran a la esperanza de que no es ingenuo creer que nuestros buenos hermanos en el poder ejecutivo perciben el estado de derecho como vital para el ethos estadounidense".

"Este caso presenta su oportunidad única de vindicar ese valor y de convocar lo mejor que hay dentro de nosotros mientras aún hay tiempo", escribió Wilkinson.

La orden de siete páginas equivale a una extraordinaria condena a la posición del gobierno en el caso de Ábrego García y también una seria advertencia sobre los peligros de un creciente conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo que, según el tribunal, amenaza con "perjudicar a ambos". La orden señala que el poder judicial resultará afectado por las "constantes insinuaciones de su ilegitimidad", mientras que el ejecutivo "sufrirá mucho desde la percepción pública de su ilegalidad".

Cuando se le preguntó el jueves de si creía que Ábrego García tenía derecho al debido proceso, Trump eludió el tema.

"Tengo que referirme, nuevamente, a los abogados", dijo en el Despacho Oval. "Tengo que hacer lo que me pidan que haga".

El presidente agregó: "Había escuchado que había muchas cosas sobre un cierto caballero —quizás era ese caballero— el que haría que ese caso sea fácilmente ganable en una apelación. Tendremos que ver. Tendré que responder a los abogados".

El Departamento de Justicia no comentó de inmediato sobre la decisión. En un breve documento que acompaña a su apelación, los abogados del gobierno argumentaron que los tribunales no tienen la autoridad para "obligar al presidente o a sus agentes a tomar cualquier particular acción diplomática".

"Sin embargo, una sola corte federal se ha metido de lleno en asuntos de la política exterior de Estados Unidos y ha intentado dictarla desde el estrado", escribieron.

El panel destacó que el gobierno de Trump está "afirmando un derecho a esconder a residentes de este país en prisiones extranjeras sin el más mínimo atisbo de debido proceso que es la base de nuestro orden constitucional".

"Además, afirma en esencia que, dado que se ha deshecho de la custodia, no hay nada que se pueda hacer. Esto debería ser alarmante no solo para los jueces, sino también para el sentido intuitivo de libertad que los estadounidenses, incluso aquellos alejados de los tribunales, aún valoran", escribió Wilkinson.

A principios de este mes, la Corte Suprema indicó que el gobierno federal debe realizar labores para traer de vuelta a Ábrego García. Una orden anterior de la jueza Paula Xinis "requiere debidamente que el gobierno 'facilite' la liberación de Ábrego García de la custodia en El Salvador y se garantice que su caso se maneje como se habría manejado si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador", expresó el máximo tribunal en una orden no firmada sin disidencias anotadas.

El Departamento de Justicia presentó una apelación después de que Xinis ordenó el martes el testimonio bajo juramento de al menos cuatro funcionarios que trabajan para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y el Departamento de Estado.

El panel del Tribunal del 4to Circuito rechazó de forma unánime la solicitud del gobierno de suspender la orden de Xinis mientras se lleva a cabo la apelación.

"La medida cautelar que solicita el gobierno es tanto extraordinaria como prematura", se indica en la opinión. "Si bien respetamos plenamente la robusta afirmación del ejecutivo de sus poderes establecidos en el Artículo II, no vamos a microgestionar los esfuerzos de una excelente jueza de distrito que intenta implementar la reciente decisión de la Corte Suprema".

Wilkinson, el autor de la opinión, fue considerado para el puesto de la Corte Suprema que finalmente fue para el presidente del tribunal John Roberts en 2005. El pedigrí conservador de Wilkinson pueden complicar los esfuerzos de la Casa Blanca para atacarlo de forma creíble como un jurista de tendencia izquierdista empeñado en frustrar la agenda de Trump con fines políticos, una línea de ataque que suele usar cuando las decisiones judiciales van en contra de sus deseos.

Uniéndose a Wilkinson en el fallo estaban las juezas Stephanie Thacker, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, y Robert Bruce King, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

Los funcionarios de la Casa Blanca afirman que carecen de la autoridad para traer de vuelta a Ábrego García, originario de El Salvador, desde su país natal. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también dijo el lunes que no devolvería a Ábrego García, comparándolo con el contrabando de "un terrorista a los Estados Unidos".

Aunque inicialmente reconocieron que Ábrego García fue deportado por error, la presidencia se ha mantenido firme en los últimos días, describiéndolo como un "terrorista" a pesar de que nunca fue acusado penalmente.

La secretaria de Justicia Pam Bondi declaró el miércoles que Ábrego García "no va a regresar a nuestro país".

El senador de Maryland, Chris Van Hollen, se reunió con Ábrego García en El Salvador el jueves. Van Hollen publicó una fotografía de la reunión en la red social X, pero no proporcionó una actualización sobre el estado de Ábrego García. Bukele también publicó imágenes de la reunión, diciendo: "Ahora que se ha confirmado que está sano, tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador".

Los funcionarios del gobierno han reconocido que Ábrego García no debió ser enviado a El Salvador, pero han insistido en que era miembro de la pandilla MS-13. Los abogados de Ábrego García dicen que no hay evidencia que lo vincule a la MS-13 o a cualquier otra pandilla.

El panel del tribunal de apelaciones concluyó que Ábrego García merece debido proceso, incluso si el gobierno puede vincularlo a una pandilla.

"Si el gobierno está seguro de su posición, debería estar seguro de que esa posición prevalecerá en los procedimientos para cancelar la suspensión de la orden de deportación", dice la opinión.

Xinis también se mostró escéptica ante las afirmaciones de los funcionarios de la Casa Blanca y de Bukele de que no podían traer de vuelta a Ábrego García. Describió sus declaraciones como "dos barcos muy desorientados cruzándose en la noche".

"La Corte Suprema ha hablado", señaló Xinis el martes.

___

El periodista de Associated Press Will Weissert contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.