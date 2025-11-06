LA NACION

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar tercer género en pasaportes

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el jueves la orden del gobierno de Donald Trump de identificar a los solicitantes de pasaportes por su sexo biológico en lugar...

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el jueves la orden del gobierno de Donald Trump de identificar a los solicitantes de pasaportes por su sexo biológico en lugar de por su identidad de género.

La medida es el más reciente golpe a los derechos de los estadounidenses transgénero y no binarios por parte de la corte de mayoría conservadora.

A su regreso en enero a la Oficina Oval, Trump emitió una orden ejecutiva para aceptar solo los géneros masculino y femenino, con lo que puso fin al reconocimiento oficial de un tercer género, identificado con una "X" en los pasaportes estadounidenses.

Los pasaportes emitidos por el Departamento de Estado ahora deben indicar el sexo biológico de su titular al nacer.

