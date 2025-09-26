Corte Suprema de EEUU avala congelamiento de ayuda exterior por US$4000 millones

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno de Donald Trump a congelar temporalmente más de US$4000 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso.

El tribunal, de mayoría conservadora, argumentó que salvaguardar la autoridad del presidente en materia de política exterior parece "superar el posible daño" que sufrirían los destinatarios de dicha ayuda.

Aclaró que su dictamen no constituye una decisión definitiva sobre el fondo del caso, sino que permite la suspensión temporal del desembolso de los fondos mientras el asunto se tramita en instancias inferiores.

Los tres jueces liberales votaron en contra, y la magistrada Elena Kagan afirmó que el caso tiene una gran trascendencia.

Estaba en entredicho "la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público", declaró Kagan, considerando que el fallo se dictó "sin un análisis previo, sin debate oral ni posibilidad de deliberación".

Según Kagan, la decisión "permite al Ejecutivo suspender el desembolso de US$4000 millones en ayuda exterior aprobados por el Congreso, fondos que ahora nunca llegarán a sus destinatarios".

"Dado que este resultado vulnera la separación de poderes, voto en contra", concluyó.

Desde su toma de posesión, en enero, el presidente Trump ha buscado un mayor control sobre el gasto federal y encargó a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la reducción del tamaño del Estado.

Uno de los principales objetivos fue la USAID, la principal agencia estadounidense de distribución de ayuda humanitaria en todo el mundo, con programas de salud y emergencia en unos 120 países.

