Corte Suprema de EEUU evalúa poderes presidenciales al retomar sesiones

La expansión sin precedentes de los poderes de la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump se pondrá a prueba este lunes cuando la Corte Suprema regrese a su periodo de sesiones.

"La pregunta crucial será si sirve como un control sobre el presidente Trump o simplemente como un sello para aprobar sus acciones", dijo Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

El líder republicano se perfila para sumar más victorias legales en un tribunal dominado por los conservadores, que incluye a tres de sus propios designados.

En la lista de espera se encuentran derechos de votación, la prohibición estatal a la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y un caso de libertad religiosa que involucra a un rastafari al que le cortaron a la fuerza las rastas mientras estaba en prisión.

Pero el caso más importante de este periodo se centra en la imposición por parte de Trump de cientos de miles de millones de dólares en aranceles a las importaciones y si tenía la autoridad legal para hacerlo.

Los tribunales inferiores han dictaminado que no la tenía.

Sin embargo, la Corte Suprema se ha alineado abrumadoramente con Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado. El máximo tribunal permitió, por ejemplo, el despido masivo de empleados federales, el despido de miembros de agencias independientes, la retención de fondos asignados por el Congreso y la discriminación racial en su amplia ofensiva contra la inmigración.

"Han visto a la Corte hacer todo lo posible, incluso desvivirse, para dar luz verde a las posturas de la administración Trump", declaró Cecillia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El caso de alto impacto sobre aranceles incluirá una sesión informativa completa y argumentos orales, y se escuchará el 5 de noviembre.

Otros casos de alto perfil que involucran el poder del presidente serán tratados en diciembre y enero, cuando el tribunal decida sobre la propuesta de Trump de destituir a miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

