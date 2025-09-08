Corte Suprema elimina restricciones a detenciones migratorias en Los Ángeles

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema despejó el lunes el camino para que los agentes federales llevaran a cabo amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal.

La mayoría conservadora levantó una orden de restricción de una jueza que determinó que las "patrullas itinerantes" estaban realizando arrestos indiscriminados en Los Ángeles. La orden había prohibido a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

El gobierno republicano de Trump argumentó que la orden restringía incorrectamente a los agentes que llevaban a cabo su amplia represión de la inmigración ilegal.

La jueza Maame E. Frimpong en Los Ángeles había encontrado una "montaña de evidencia" de que las tácticas de aplicación de la ley estaban violando la Constitución. Los demandantes incluían a ciudadanos estadounidenses atrapados en paradas de inmigración. Un tribunal de apelaciones había dejado en pie el fallo de Frimpong.

La decisión de 6-3 de la Corte Suprema se produce en un momento en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también intensifican la aplicación de la ley en Washington en medio de la toma federal sin precedentes de la ciudad capital por parte de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional.

La demanda ahora continuará desarrollándose en California. Fue presentada por grupos de defensa de inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de apuntar sistemáticamente a personas de piel morena durante la represión de la inmigración ilegal en el área de Los Ángeles.

En un fuerte desacuerdo al que se unieron sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió: "Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajo manual. Hoy, la Corte innecesariamente somete a muchas más a estas mismas indignidades".

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los oficiales de inmigración apuntan a personas basándose en su presencia ilegal en el país, no en el color de piel, raza o etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que la orden restringía incorrectamente los factores que los agentes de ICE pueden usar al decidir a quién detener.

La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla para el gobierno de Trump después de que su represiva estrategia de inmigración provocara protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines.

El número de redadas de inmigración en el área de Los Ángeles pareció disminuir poco después de que la orden de Frimpong se emitiera en julio, pero recientemente se han vuelto más frecuentes, incluida una operación en la que los agentes saltaron de un camión alquilado e hicieron arrestos en una tienda Home Depot de Los Ángeles.

Los demandantes argumentaron que su orden solo impide que los agentes federales realicen paradas sin sospecha razonable, algo que se alinea con la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.

"Numerosos ciudadanos estadounidenses y otros que están legalmente presentes en este país han sido sometidos a intrusiones significativas en su libertad", escribieron los abogados de los demandantes. "Muchos han sido físicamente heridos; al menos dos fueron llevados a un centro de detención".

El gobierno de Trump denunció que la orden es demasiado restrictiva, "amenazando a los agentes con sanciones si el tribunal no cree que se basaron en factores adicionales al realizar cualquier parada en particular".

El procurador general D. John Sauer también argumentó que la orden no puede sostenerse bajo la reciente decisión del alto tribunal que restringe las órdenes judiciales universales, aunque los demandantes no estuvieron de acuerdo.

La orden de Frimpong, quien fue nominada por el presidente demócrata Joe Biden, prohibió a las autoridades usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un depósito de remolque o lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospecha razonable de detención. Cubría una población combinada de casi 20 millones de personas, casi la mitad de las cuales se identifican como hispanas o latinas.

Los demandantes incluían a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los ciudadanos era Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, quien fue mostrado en un video del 13 de junio siendo detenido por agentes federales mientras gritaba: "Nací aquí en los Estados. ¡Este de Los Ángeles, hermano!".

Gavidia fue liberado unos 20 minutos después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano detenido en un lavado de autos, según la demanda.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jaimie Ding en Los Ángeles y Mark Sherman en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.