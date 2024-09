Costco no tiene este importante beneficio que ofrece Sam’s Club y hay quejas

Luego del aumento en los valores de las membresías que Costco implementó a partir de pasado 1° de septiembre, los clientes de la cadena están muy atentos a los beneficios que ofrece en las tiendas y exigen que cada dólar que se llevó ese aumento vuelva a sus bolsillos a través de mayores oportunidades de ahorro en cada compra.

Aunque en un inicio el incremento en los precios de las membresías anuales causó cierto revuelo, la cadena calmó las aguas al explicar que finalmente, a partir de los nuevos precios, los topes de las recompensas que reciben los clientes también subirían, fijándose en el 2 % anual.

A través de esa medida, el reintegro para los miembros de la categoría ejecutiva, que son más de la mitad de los clientes totales, pasó de U$S1000 a U$S1250, compensando con creces los 10 dólares anuales que supuso el aumento, ya que la membresía ejecutiva se movió de 120 a 130 dólares anuales.

Lo que ofrece Sam’s Club y lo que Costco no tiene

Sin embargo, solo 15 días después de hacerse efectiva la medida, las alarmas volvieron a sonar, por el hecho de que los asociados a la tienda advirtieron sobre un importante beneficio que posee Sam’s Club y Costco no ofrece: el acceso temprano a la tienda.

De hecho, según detallan en The Ascent, Costco ofrecía esa opción hace algunos años, aunque luego se suspendió. Ahora, nuevos precios mediante, los clientes reclaman que ese beneficio vuelva.

El acceso anticipado permite ver las ofertas y los nuevos productos sin cruzarse con multitudes frente a cada góndola

“Como miembro leal de Costco, no puedo imaginar abandonarlo para unirme a Sam’s Club. Cuando actualicé por primera vez a una membresía ejecutiva en Costco, ese nivel venía con la ventaja del acceso anticipado a la tienda. Costco eliminó ese beneficio hace mucho tiempo. Pero, francamente, me he sentido desanimado por ello desde entonces”, cuenta Maurie Backman, redactora de finanzas personales en la publicación especializada en temas de consumo.

El beneficio de compras anticipadas, que Sam’s Club ofrece para sus miembros Plus, les permite “entrar antes que la multitud” a las tiendas y aunque la opción solo es efectiva en ubicaciones seleccionadas, habida cuenta que los miembros Plus pagan solo US$50 por año por la membresía, la ventaja es considerable.

Un truco para ingreso anticipado en Costco

Hasta tanto la empresa revea la opción de volver a poner el beneficio de entrar antes, aunque no hay novedades sobre que lo estén evaluando, una opción práctica, aunque no 100 % segura es llegar a las tiendas “unos 10 o 15 minutos antes de que abran”.

“Dependiendo de la persona en la puerta que esté revisando las tarjetas de membresía, a veces, se me permitirá ingresar unos minutos antes de la hora oficial de apertura de la tienda”, detalla Backman, quien confiesa, que en función de su fobia a las multitudes, llegar antes de la apertura le ofrece “unos minutos maravillosos” para recorrer la tienda vacía, siempre que “la política del gerente de la tienda y de la persona que vigile la puerta” lo entiendan.

En todo caso, será cuestión de probar esa táctica y también solicitarle a Costco que evalúe la posibilidad de integrar el beneficio, habida cuenta de los nuevos valores que deben pagar sus usuarios.

Los nuevos valores de las membresías

Las membresías Gold Star, Business y las tarjetas adicionales Business ahora cuestan US$65 al año en Costco Andy.LIU

A partir del 1 de septiembre unirse a Costco en el nivel Gold Star cuesta 65 dólares al año. En el nivel Ejecutivo, en tanto, el valor es de 130 dólares al año. Los valores son válidos para EE.UU. y Canadá, donde existen 558 y 102 sucursales respectivamente.

LA NACION