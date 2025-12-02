Costco se une a la lucha legal para obtener reembolsos de aranceles

WASHINGTON (AP) — Costco se unió a otras empresas que no desean esperar a ver si la Corte Suprema anula los impuestos de importación generalizados del presidente Donald Trump, sino que han acudido a los tribunales para exigir reembolsos por los aranceles que ya han pagado.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington dictaminaron a principios de este año que los impuestos de importación más grandes y audaces de Trump son ilegales. El caso está ahora ante la Corte Suprema. En una audiencia efectuada el 5 de noviembre, varios de los jueces del máximo tribunal expresaron dudas de que el presidente tuviera el poder extraordinario para declarar emergencias nacionales e imponer aranceles a productos de casi todos los países del mundo.

Si el tribunal anula los aranceles, los importadores podrían tener derecho a obtener reembolsos sobre los gravámenes que han pagado. “No se sabe si se otorgarán reembolsos y, de ser así, a cuánto ascenderán”, señaló Brent Skorup, investigador legal del Instituto Cato, de tendencia libertaria. “Pero la posibilidad ha llevado a muchas empresas, incluida Costco, a presentar acciones legales ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para ponerse en fila, por así decirlo, para recibir posibles reembolsos”.

En una demanda presentada la semana pasada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York, Costco señaló que exige la devolución del dinero ahora “para asegurar que su derecho a un reembolso completo no se vea en riesgo”. El operador de grandes almacenes expresó su preocupación de que no podría obtener un reembolso una vez que las facturas de aranceles hayan pasado por la liquidación de Aduanas y Protección Fronteriza, un proceso que, según la empresa, comenzará el 15 de diciembre.

Revlon y el productor de mariscos enlatados y pollo Bumble Bee Foods han presentado argumentos similares en el tribunal de comercio.

Los aranceles que enfrenta el tribunal han recaudado alrededor de 90.000 millones de dólares hasta ahora. Trump advirtió en agosto que la pérdida de sus gravámenes destruiría la economía estadounidense y llevaría a “1929 de nuevo, ¡una GRAN DEPRESIÓN!”

