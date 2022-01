Covid en Estados Unidos: clases remotas vs. presenciales, el debate que se retoma con la ola de ómicron

Hay angustia y frustración. Hablan de “situación insuperable”. El último pedido de New York Times a sus lectores para saber cómo estaban manejando el regreso de sus hijos a las escuelas dejó varias frases sobre lamentos, impotencia y “una nueva pérdida total del control”. “Cuando comenzó la pandemia, ser padres y enseñar mientras se trabajaba de forma remota era difícil. Pero ahora estamos cansados y agotados, y ya pasaron dos años”, escribió una madre de Minneapolis. Y la situación encuentra extremos en medio de la ola de ómicron que golpea a Estados Unidos con cerca de un millón de contagios diarios: algunos padres cuyos hijos están aprendiendo de forma remota están molestos porque no están en la escuela en persona. Y algunos padres cuyos hijos están aprendiendo en forma presencial están molestos porque no pueden estar a distancia.

Plan de acción

Las escuelas de todo el país se vieron obligadas a adaptar sus planes para el retorno a clase después de las vacaciones de invierno esta semana, ya que los casos de Covid-19 continúan aumentando. Miles de escuelas cambiaron temporalmente el modo de aprendizaje a distancia o retrasaron el retorno a clase. Mientras tanto, en algunos distritos que volvieron a las clases presenciales en medio de la escasez de personal, los maestros están considerando quedarse en casa.

En todo el país, más de 2.100 escuelas K-12 estarán cerradas para el aprendizaje en persona durante al menos esta semana, según Burbio, compañía que monitorea las vacantes de escuelas. Grandes distritos escolares en Georgia, Michigan, Nueva Jersey, Ohio y Wisconsin se encuentran entre aquellos cuyos planes se han visto interrumpidos.

En muchos casos, los planes cambiaron abruptamente durante el fin de semana mientras los padres y los estudiantes se preparaban para el regreso de las vacaciones de invierno. Las escuelas públicas de Detroit anunciaron en la víspera de Año Nuevo que todas las escuelas estarían cerradas al menos hasta el miércoles, citando la “alta tasa de infección de la ciudad en un 36%”. El distrito dijo que no podría ofrecer clases remotas porque no todos los estudiantes tienen computadoras portátiles y que anunciaría planes para más adelante en la semana.

En Atlanta, dijeron el sábado que habían revertido su plan de comenzar el año en persona. Las clases se llevarán a cabo virtualmente hasta el viernes. Mientras que en Milwaukee dijeron que cambiarían al aprendizaje virtual debido a “una afluencia de casos positivos de Covid-19 reportados entre el personal del distrito”. El distrito agregó que su objetivo es reanudar el aprendizaje en persona el 10 de enero.

En Nueva Jersey, algunos estudiantes pasarán la mitad del mes en aprendizaje remoto. El distrito escolar de Newark, el más grande del estado, con unos 40.000 estudiantes, espera continuar con la enseñanza virtual hasta el 14 de enero. “Haremos todo lo posible para proteger a nuestros niños en esta lucha contra este horrible virus y volveremos a recibir instrucción en persona lo antes posible”, dijo la presidenta de la Junta Escolar de Newark, Dawn Haynes.

Sin regreso a clases presenciales en Chicago (y sin salario para los docentes ausentes)

Las escuelas públicas de Chicago cancelaron sus clases este miércoles luego de que el sindicato de profesores votó a favor de cambiar a la enseñanza remota debido a la última ola de Covid, anunciaron las autoridades de distrito en la noche de ayer. La medida que afecta al tercer mayor distrito escolar de Estados Unidos se tomó en medio de una creciente batalla sobre los protocolos de seguridad contra la pandemia en los colegios. Por el momento se desconoce qué ocurrirá con las clases el resto de la semana. La acción del sindicato, aprobada por el 73% de sus miembros, pedía que la enseñanza fuese online hasta que “los casos disminuyan notablemente” o los líderes sindicales aprueben un acuerdo para los protocolos de seguridad con el distrito.

“Esta decisión se ha tomado con un gran pesar y una atención especial en la seguridad de los alumnos y la comunidad”, señaló el grupo en un comunicado.

Las autoridades del distrito insistieron en mantener todos los centros abiertos para clases presenciales porque la enseñanza remota fue devastadora para el aprendizaje y la salud mental de los alumnos. Pero el sindicato sostiene que los protocolos de seguridad son deficientes y que tanto maestros como estudiantes son vulnerables. Los asuntos más polémicos en el distrito, que tiene cerca de 350.000 alumnos, están los parámetros que provocarían el cierre de los centros. Las autoridades propusieron directrices para cierres individuales, alegando que medidas como la obligatoriedad de usar mascarilla, la disponibilidad de las vacunas y la mejora de la ventilación hacen de las escuelas uno de los lugares más seguros para los niños. Pero el grupo propuso medidas para cerrar todo el distrito citando los riesgos para alumnos y profesores.

Las clases se reanudaron el lunes tras un parón de dos semanas por las vacaciones de invierno, y los contagios y hospitalizaciones por coronavirus alcanzaron niveles récord alimentados por la variante ómicron, más contagiosa. Los distritos escolares de todo el país enfrentan el mismo problema, y la mayoría optaron por funcionar con normalidad.

El director de escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, dijo que los edificios seguirán abiertos, con independencia de la votación sindical, para los administradores, el personal y los ``servicios esenciales’', pero no para dar clase. La alcaldesa, Lori Lightfoot, apuntó que los maestros que no se presenten a trabajar no recibirán su salario.

Dallas: hospitalizaciones de niños no vacunados

Los niños pequeños e incluso los recién nacidos están siendo afectados por ómicron a un ritmo mayor que como ocurrió con delta y otras variantes del coronavirus, dijo una doctora del norte de Texas. Al no ser elegibles todavía para recibir las vacunas contra covid-19, los niños menores de 5 años son quienes están llenando las salas de los hospitales infantiles en la región, según reporta Dallas News.

Carla García Carreño, jefa de Enfermedades Infecciosas del Children’s Medical Center en Plano, indicó que ha habido un aumento de 10 veces en el número de menores contagiados por covid-19 en las últimas semanas. “Estamos viendo muchos niños, bebés pequeños, menores de 5 años que aún no son elegibles para ponerse la vacuna, son ellos la mayoría de los niños que estamos hospitalizando”, dijo. En la semana del 12 de diciembre, se tenía registro de 79 casos positivos y 12 pacientes hospitalizados. Para el 26 de diciembre ya eran 717 casos positivos y 87 hospitalizados. Hasta ayer, un total de 49 niños estaban hospitalizados en el sistema Children’s, debido al Covid.

AP, ANSA y LA NACION