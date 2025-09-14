Cowboys superan a Giants en tiempo extra y Lions aplastan a Bears

Los Dallas Cowboys necesitaron de un gol de campo en el tiempo extra para batir el domingo 40-37 a los New York Giants e inaugurar su casillero de victorias en la nueva temporada de la liga de football americano (NFL).

Brandon Aubrey fue el salvador de los texanos al convertir primero un gol de campo de 64 yardas que empató el marcador a 37 en los segundos finales del último cuarto.

El pateador volvió a aparecer para convertir su cuarto gol de campo del partido, esta vez de 46 yardas, para dar el triunfo a Dallas en la última jugada de la prórroga.

Aubrey fue la figura de un partido de ida y vuelta, con hasta cinco cambios de liderato en el último cuarto, en el que los Cowboys llegaron a ir 13-3 abajo en el segundo periodo.

Dak Prescott, quarterback de Dallas, lanzó para 361 yardas con dos touchdowns y una interceptación, mientras el veterano Russell Wilson firmó 450 yardas aéreas con tres touchdowns para los Giants.

Wilson también cometió una intercepción, obra de Donovan Wilson, cuando restaban dos minutos del tiempo extra, lo que le dio a Dallas la oportunidad de anotar por última vez.

Prescott comandó esa serie ofensiva de 42 yardas y cuatro jugadas hasta alcanzar el punto en el que Abrey pateó el gol de campo decisivo.

Los Cowboys, que cayeron en el juego inaugural de la temporada ante los Philadelphia Eagles, evitaron así un balance de 0-2 como el que ahora tienen los Giants, sus rivales en la división Este de la Conferencia Nacional.

Primeros triunfos de Lions y Ravens

Otros triunfos de la segunda semana del curso fueron mucho menos apretados. Los Detroit Lions se resarcieron de su derrota en la jornada inaugural ante los Packers machacando 52-21 a los Chicago Bears.

Jared Goff lanzó para 334 yardas y cinco touchdowns, tres de ellos en conexión con el receptor Amon-Ra St. Brown, quien atrapó nueve pases para 115 yardas.

En cambio, el joven Caleb Williams, número uno del Draft de 2024, se quedó en 207 yardas y dos touchdowns de pase en la segunda derrota de Chicago.

Los Buffalo Bills sellaron su segundo triunfo aplastando 30-10 a los New York Jets en un juego en el que Josh Allen sufrió un fuerte golpe en la nariz al ser placado en el primer cuarto.

El quarterback, relevado por Mitch Trubisky mientras era atendido por un sangrado, terminó con 148 yardas de pase.

Por su lado, los Baltimore Ravens celebraron su primer triunfo venciendo 41-17 a los Cleveland Browns.

En Pittsburgh, los Seattle Seahawks sorprendieron a los Steelers por 31-17.

El veterano Aaron Rodgers, que encajó su primera derrota con los Steelers, lanzó el pase de touchdown número 508 de su carrera durante la primera mitad, empatando con Brett Favre en el cuarto lugar del ranking histórico de la NFL, liderado por Tom Brady (649).

La jornada del domingo vivía su partido más destacado en Kansas City con una reedición del pasado Super Bowl entre los locales Chiefs y los Philadelphia Eagles, vigentes campeones.

