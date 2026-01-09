Creación de empleo en EEUU en diciembre por debajo de expectativas

Estados Unidos creó menos empleos de lo esperado por los analistas en diciembre, según datos del gobierno publicados este viernes, una desaceleración que se produce en medio de la creciente preocupación por la situación del mercado laboral.

En el último mes de 2025 se crearon unos 50.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56.000 revisados de noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

A pesar de esto, la tasa de desempleo descendió ligeramente, de 4,5% a 4,4%.

Los inversores estarán atentos a los últimos datos por su posible impacto sobre las tasas de interés

Un marcado deterioro del mercado laboral podría impulsar a la Reserva Federal a bajar las tasas antes de lo previsto con el fin de estimular la economía.

El crecimiento del empleo se desaceleró significativamente durante el último año, mientras que la tasa de desempleo aumentó gradualmente hasta alcanzar sus niveles más altos desde 2021.

La cifra de creación de puestos de trabajo de este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista.

En el gobierno federal se perdieron asimismo 277.000 puestos de trabajo, un 9,2%, desde enero pasado, cuando había alcanzado su punto máximo de ocupación, señaló el departamento.