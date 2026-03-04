Creación de empleo en sector privado de EE. UU. aumenta en febrero (encuesta ADP)

La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos superó en febrero las expectativas de los analistas, indicó el miércoles la encuesta periódica de ADP/Stanford Lab.

Los empleadores privados añadieron 63.000 puestos de trabajo en febrero, señaló ADP, por encima de los 48.000 que proyectaban los economistas.

"Hemos observado un aumento de las contrataciones", señaló la economista jefe de ADP, Nela Richardson, pero advirtió que afecta "solo a algunos sectores".

Expertos han alertado sobre un entorno de contratación débil en Estados Unidos por los mayores costos empresariales y la incertidumbre en torno a los aranceles.

Las autoridades vigilan cualquier deterioro rápido del mercado laboral.

Por ahora, ADP indicó que la contratación repuntó en febrero en la "mejor cifra de creación de puestos de trabajo desde julio de 2025", impulsada por la construcción, la educación y los servicios de salud.

Sin embargo, el sector manufacturero perdió 5.000 puestos, mientras que los servicios profesionales y empresariales recortaron 30.000 empleos.