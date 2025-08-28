LA NACION

Crecimiento del PBI de EEUU en segundo trimestre, revisado al alza a 3,3% anualizado

La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en 12 meses en el segundo trimestre...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Crecimiento del PBI de EEUU en segundo trimestre, revisado al alza a 3,3% anualizado
Crecimiento del PBI de EEUU en segundo trimestre, revisado al alza a 3,3% anualizadoShutterstock

La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.

El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto del 3% en 12 meses que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban una variación menor, a 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0,8%.

La actualización de los datos refleja "en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo", precisa la publicación del Departamento de Comercio.

Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El modus operandi de la “banda de Home Depot”: el grupo de ladrones que robó US$10 millones en tiendas
    1

    El modus operandi de la “banda de Home Depot”: el grupo de ladrones que robó US$10 millones en tiendas de California

  2. Hispanos fueron detenidos por el ICE en un parque y se les solicitó un documento concreto
    2

    El ICE detiene a inmigrantes latinos en un parque de EE.UU.: ¿cuál es el documento que les solicitaron?

  3. “Liberty Head Half Eagle”: cómo reconocer esta moneda que puede venderse por 75.000 dólares
    3

    “Liberty Head Half Eagle”: cómo reconocer esta moneda que puede venderse por 75.000 dólares

  4. El caso de narcotráfico contra Maduro en EE.UU. que avanza en paralelo al despliegue militar y fomenta especulaciones
    4

    ¿Qué tan sólidas son las pruebas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro por narcotráfico?

Cargando banners ...