Crecimiento del PBI de EEUU en segundo trimestre, revisado al alza a 3,3% anualizado
La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en 12 meses en el segundo trimestre...
- 1 minuto de lectura'
La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.
El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto del 3% en 12 meses que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.
Los inversores esperaban una variación menor, a 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch.
Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.
De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0,8%.
La actualización de los datos refleja "en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo", precisa la publicación del Departamento de Comercio.
Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.
