Crisis migratoria: la restricción de asilo firmada por Joe Biden hace colapsar los refugios mexicanos

Luego de Joe Biden firmara el pasado 5 de junio una orden ejecutiva para restringir el asilo a los extranjeros que ingresen ilegalmente en Estados Unidos a través de México, un informe evidenció que los cruces de ese tipo cayeron un 25% durante la primera semana. Entre las consecuencias de ese bloqueo, se destaca una mayor actividad en varios refugios ubicados al sur de la frontera: muchos se llenaron y llegaron al máximo de su capacidad, mientras que en tantos otros hay preocupación respecto de la llegada masiva de extranjeros en el corto plazo.

Al sur de Arizona están recibiendo más deportados, como en el caso del refugio Iniciativa Kino

Cómo afectó a los refugios mexicanos el bloqueo fronterizo de Biden

Las consecuencias más visibles de la orden ejecutiva de Joe Biden se presentan al sur de la frontera de Estados Unidos, en México. Según informó Associated Press, los refugios mexicanos comenzaron a atender en los últimos días a muchos más migrantes, principalmente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de los mexicanos que no pudieron cruzar la frontera y quedaron varados en esa zona.

En Estados Unidos, la situación es diferente: la agencia de noticias señaló que los refugios que se encuentran al sur de Texas y California aún cuentan con espacio. Sin embargo, los que están en el estado mexicano de Sonora recibieron hasta 500 deportaciones provenientes de Arizona. Por ejemplo, Joanna Williams, directora de Kino Border Initiative, ubicado en la ciudad Nogales, contó que tuvieron que rechazar a muchas personas por falta de capacidad.

En Nogales también se encuentra el albergue San Juan Bosco, que suele brindarle techo a un promedio de 40 deportados. Sin embargo, en las últimas semanas acogió a unos 120. Su director, Juan Francisco Loureiro, le comentó Associated Press que el aumento fue notable y que la mayoría de los solicitantes de refugio son mexicanos. Ellos son los más sencillos de devolver a sus hogares, ya que basta con llevarlos en auto o micros. Sin embargo, la situación es diferente para personas de otros países, ya que se necesitan vuelos privados.

La frontera entre Nogales, México y Arizona, Estados Unidos

No obstante, hay otros refugios que no presenciaron un cambio significativo desde la entrada en vigor de la medida de Joe Biden. En ese sentido, Paulina Olvera, presidenta de Espacio Migrante en la ciudad mexicana de Tijuana, al sur de San Diego, California, expresó en diálogo con AP: “Hasta ahora, lo que hemos visto son los rumores y el impacto en la salud mental de las personas. Aún no hemos visto retornos”.

Los refugios de la frontera entre Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos dicen que todavía no se vieron afectados

Preocupación por la posibilidad de que el bloqueo de Biden multiplique los refugiados en México

Durante la presidencia de Donald Trump existió un plan similar a este, el denominado “Remain in Mexico” (Permanecer en México) por el cual 70.000 deportados tuvieron que esperar en dicho país hasta recibir audiencias en un tribunal de inmigración estadounidense. Desde los refugios temen que se pueda volver a dar una situación similar.

Según explican, las personas aguardan en los refugios hasta tener una cita a través de la aplicación CBP One. El problema está en que solo se otorgan 1450 por día. Por este motivo, refugios como la Casa del Migrante de Matamoros empezaron a buscar ayuda extra en la diócesis católica y en organizaciones no gubernamentales, al contemplar que pueden llegar a escasear los alimentos en el futuro cercano.

