Cuadro de Klimt se convierte en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en subasta

Un retrato del artista austriaco Gustav Klimt alcanzó el martes los 236.400.000 de dólares en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta.

La obra más cara en casas de subasta sigue siendo el "Salvator Mundi", atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido por 450.000.000 de dólares en 2017.

Seis compradores se disputaron durante 20 minutos "El retrato de Elisabeth Lederer" (1914-1916), estimado en 150.000.000 de dólares, que representa a la hija del principal mecenas de Klimt en un vestido imperial chino blanco, frente a un tapiz azul con motivos de inspiración asiática.

La casa Sotheby’s, que gestionó la venta, no reveló la identidad del comprador.

Al igual que este cuadro, los grandes retratos de cuerpo entero realizados por el pintor austríaco durante su período más destacado (entre 1912 y 1917) son "extremadamente raros", explicó Sotheby's en un comunicado. La mayoría forman parte de las colecciones de los grandes museos y muy pocos son propiedad de coleccionistas privados.

Hasta ahora, el récord en subasta para Klimt lo tenía "Dama con abanico" (1917-1918), vendida por 85.300.000 de libras (108.800.000 de dólares) en Londres en 2023.

Esta venta récord se produce mientras que el producto mundial de las subastas de obras de arte cayó un 33,5% en 2024, hasta los 9.900.000.000 de dólares, su nivel más bajo desde 2009, según el informe anual de Artprice publicado en marzo.

La causa, además de un contexto económico difícil, es la falta de obras de gran valor.

