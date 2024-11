Cuál es el origen del Black Friday y por qué se celebra justo después de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos, y el viernes posterior tiene lugar un evento en el que las tiendas de todo el país ofrecen sus mejores ofertas para potenciar sus ventas: el Black Friday. Este día especial se caracteriza por tener enormes descuentos que atraen multitudes a los centros comerciales, saturan tiendas virtuales y rompen récords de ventas. También llamado “Viernes negro” por su traducción al español, muchos se preguntan ¿de dónde proviene este término?

El origen del Black Friday: historia, teorías y curiosidades

Existen diversas explicaciones sobre el surgimiento del Black Friday en Estados Unidos. Según informa National Geographic, una de las teorías que han sido difundidas, pero que fue desmentida por completo por los historiadores, sostenía que esta fecha día tenía un origen esclavista. Según esta versión errónea, los traficantes de esclavos habrían reducido sus precios tras el Día de Acción de Gracias, aunque no existe evidencia histórica que respalde esta hipótesis.

Una versión más plausible sitúa el origen en el 24 de septiembre de 1869, cuando dos especuladores de Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, intentaron monopolizar el mercado del oro con la ayuda del político Boss Tweed. El plan fracasó y provocó una caída drástica del precio del oro que arruinó a muchos inversores. Desde entonces, ese día se conoció como “Viernes Negro”.

El Black Friday ha crecido exponencialmente. Las atractivas rebajas y la proximidad de las fiestas navideñas lo han convertido en un evento clave en todo el mundo (Archivo) Shutterstock - Shutterstock

El uso moderno del término, sin embargo, se remonta a mediados de los 50, cuando Filadelfia se llenó de compradores y aficionados al fútbol americano el día después de Acción de Gracias, previo a un partido entre el ejército y la marina. El caos en la ciudad llevó a la policía, sobrecargada de trabajo, a apodar ese día como “Viernes Negro”. Comerciantes locales comenzaron a utilizar esta expresión para describir la multitud de clientes que abarrotaban las tiendas.

No fue hasta 1966 cuando el término apareció en publicaciones formales, específicamente en The American Philatelist, y ganó notoriedad en 1975 gracias al The New York Times, que lo utilizó para describir el tráfico generado por las compras tras el Día de Acción de Gracias.

La consolidación del Black Friday en el siglo XXI

El Black Friday ha crecido exponencialmente desde entonces. Las atractivas rebajas y la proximidad del evento con la celebración de Navidad lo han convertido en un momento clave para los compradores en todo el mundo. En Estados Unidos, cadenas como Walmart y Sears comenzaron a abrir sus puertas desde la madrugada en 2003, y para 2011 el primero extendió sus horarios hasta la noche de Acción de Gracias.

El término Black Friday ganó notoriedad en 1975 gracias a The New York Times, que lo utilizó para describir el tráfico generado por las compras tras el Día de Acción de Gracias (AP Foto/Anne D'Innocenzio) Anne D'Innocenzio - AP

Con la llegada de Internet, el impacto del Black Friday no ha hecho más que aumentar. Las ventas online baten récords año tras año, y en este 2024 se espera que esta tendencia continúe.

El Black Friday no solo es un día de descuentos, sino también un motor económico global que cada año suma más adeptos y redefine las tendencias de consumo.