Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum sobre la detención de El Mayo Zambada

Claudia Sheinbaum tomó posesión del cargo de presidenta de México el pasado martes 1° de octubre, un día después llevó a cabo su primera conferencia matutina, conocida como “La mañanera del pueblo”. En la reunión con los medios de comunicación, la nueva mandataria fue cuestionada acerca de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, y esta fue su postura.

El pasado 25 de julio se dio a conocer que el capo mexicano había sido arrestado por autoridades en Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Días después, el narcotraficante señaló que había sido secuestrado y trasladado a territorio estadounidense en contra de su voluntad, versión que fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) en México.

Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos el 25 de julio de 2024 por las autoridades estadounidenses US Department of State

Detención de “El Mayo”: Claudia Sheinbaum muestra su postura como nueva presidenta

En la primera mañanera de Sheinbaum, una de las reporteras le preguntó acerca de las acciones que pudiera tomar su administración para solicitar que Estados Unidos de datos sobre los arrestos de los dos hombres acusados de narcotráfico. “Sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio”, expresó la presidenta.

Desde el día en que se anunció la detención de “El Mayo” Zambada y Guzmán López, el gobierno de México negó participar del operativo. Días después, el ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobierno de EE.UU. que proporcionara información. “El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo, no basta con dar declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia”, sostuvo.

El gobierno de México negó participar en la detención de los narcotraficantes y pidió a EE.UU. información del caso X (antes Twitter) @rosaicela_

En agosto, la FGR informó la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y privación ilegal de la libertad en contra de Guzmán López, al respecto, Sheinbaum señaló en una rueda de prensa: “Todo el mundo tiene derecho a un juicio”, y agregó que era la decisión de la Fiscalía. “Yo creo que, más allá del personaje, el tema es lo que dice la ley, ¿no? (...) pero la Fiscalía está definiendo”.

Sheinbaum crítica a EE.UU.: “No hubo coordinación”

El pasado 19 de septiembre, a unos días de tomar protesta como la nueva presidenta de México, señaló a las autoridades estadounidenses de no colaborar con el gobierno mexicano para la captura y traslado de “El Mayo” y el hijo de “El Chapo” Guzmán. “Lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación, en este caso todo indica que no hubo coordinación”, expresó Sheinbaum a los medios.

Las declaraciones de la mandataria se dieron al ser cuestionada por los reporteros acerca de lo que López Obrador dijo en su conferencia matutina. AMLO acusó que la situación de violencia que se enfrenta en el estado de Sinaloa era consecuencia del acuerdo que hizo uno de los grupos del crimen organizado que operan en esa entidad con instancias del gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, Sheinbaum comentó: “Nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país. Lo que no debe ser es que no haya colaboración”.

