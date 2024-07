Cuál es la postura de Kamala Harris sobre inmigración, eje clave de las elecciones 2024

Escuchar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo el final de su campaña de reelección, en medio de fuertes cuestionamientos por su capacidad mental. El candidato será elegido en la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará entre el 19 y el 22 de agosto. Entre los aspirantes presidenciales, se destaca la figura de Kamala Harris, que recibió el apoyo del mandatario. La vicepresidenta en funciones desde 2021 es una pieza clave en la política migratoria y los republicanos la tildan de “zar de la frontera”.

La vicepresidente Harris trabajó en mejorar la crisis fronteriza desde 2021 y sus detractores dicen que no obtuvo buenos resultados Evan Vucci - AP

El 24 de marzo de 2021, Joe Biden brindó una conferencia de prensa en donde anunció que le daría a su vicepresidenta, Kamala Harris, la tarea de coordinar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con los países desde donde llegan a EE.UU. la mayor cantidad de inmigrantes. “Le pedí que lidere nuestros esfuerzos con México y el Triángulo del Norte. Van a necesitar ayuda para detener el movimiento de tanta gente, detener la migración a nuestra frontera sur”, expresó el presidente por ese entonces.

Sin embargo, su trabajo en esa materia no mostró rápidos resultados. Mientras Harris prometía erogaciones de capitales para mejorar la infraestructura fronteriza, la cantidad de extranjeros que ingresaba ilegalmente a Estados Unidos iba en aumento. En junio de 2021, instó en un acto: “la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: no vengan. No vengan”.

Desde Vox explican que uno de los mayores errores de Harris en cuanto a sus políticas fronterizas fue la mala lectura sobre los países de procedencia de los extranjeros. Mientras que durante el gobierno de Donald Trump los migrantes llegaban desde el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), entre 2021 y 2024 lo hacían mayormente desde Venezuela, Colombia, Nicaragua, Haití y Cuba.

Dichas fallas en la política fronteriza fueron el foco de ataque del partido republicano durante las elecciones de medio término en 2022, hasta el punto en el que el legislador Ronny Jackson presentó ante el Congreso un proyecto de ley para responsabilizar a la vicepresidente por el fracaso de su política. En marzo de este año ,Harris sostuvo que tenía en claro que el sistema de inmigración era fallido y que debía arreglarlo.

