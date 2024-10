Cuáles son las hamburguesas menos saludables de EE.UU.: la famosa cadena de comida rápida que no figura

La comida rápida no suele considerarse parte de una dieta balanceada, pero algunos argumentan que, consumida con moderación, puede formar parte de un estilo de vida saludable y fomentar una relación más equilibrada con la alimentación.

Sin embargo, no todas las hamburguesas con queso, papas fritas o batidos son iguales. Investigadores han querido profundizar y evaluaron las principales cadenas de comida rápida para determinar cuáles son las opciones más perjudiciales (y cuáles las menos dañinas) del mercado. Sorpresivamente, ni McDonald’s ni Burger King tienen la hamburguesa más insalubre del mercado.

Un estudio realizado por PlushCare, compañía especializada en telemedicina, analizó 24 de las cadenas de comida rápida más populares en Estados Unidos. Utilizando la información nutricional de cada menú, los investigadores compararon las calorías, el contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio de las hamburguesas con queso más representativas de cada restaurante. El estudio empleó el sistema de perfiles nutricionales del Departamento de Salud de EE.UU., y le otorgó a cada hamburguesa una “puntuación de insalubridad”. Cuanto mayor era la puntuación, más perjudicial era el producto para la salud.

La hamburguesa de Five Guys, la más insalubre del mercado, de acuerdo al estudio (Instagram/@fiveguys)

Los resultados mostraron que algunas cadenas tienen mucho margen para mejorar la calidad nutricional de sus productos. El caso más notable fue el de Five Guys, cuya hamburguesa con queso obtuvo la puntuación de insalubridad más alta, con 50 puntos y se situó por encima de competidores como Whataburger, Smashburger y Carl’s Jr.

La hamburguesa de Five Guys tiene un 73% más de grasas saturadas que cualquier otra hamburguesa del estudio. Aunque la carne magra cocinada a fuego lento en un pan integral podría considerarse una opción más nutritiva al aportar proteínas, hierro y vitamina B12, el problema radica en el proceso de elaboración y la cantidad de ingredientes añadidos.

Las cadenas de comida rápida con las hamburguesas menos perjudiciales para la salud

Según el estudio, las hamburguesas de McDonald’s y Burger King obtuvieron puntuaciones de insalubridad relativamente bajas (18 puntos), ya que contienen menos de un cuarto de la grasa saturada que la de Five Guys y menos de la mitad que la de Wendy’s. No obstante, esto no significa que sean saludables, solo que son menos dañinas dentro del contexto de la comida rápida.

Contrariamente a lo que se pueda creer, las hamburguesas de McDonald’s y Burger King obtuvieron puntuaciones de insalubridad relativamente bajas (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo)

El estudio también identificó a la hamburguesa con queso de Culver’s como la “menos insalubre” de todas, con una puntuación de 17 puntos. Pero esto no implica que sea nutritiva: la “Butterburger” de Culver’s aún no cumple con los estándares de una dieta equilibrada según los parámetros del estudio. Son embargo, este estudio es importante, ya que el consumo excesivo de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio en estos productos puede contribuir a problemas crónicos como obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y presión arterial alta.

Estudios de la Universidad de Harvard demostraron que tanto la carne roja, como los alimentos ultraprocesados, pueden tener efectos cancerígenos, especialmente cuando se consumen con regularidad. Esta advertencia es particularmente relevante para las hamburguesas de cadenas de comida rápida, que combinan carne roja con altos niveles de grasas y sodio.

LA NACION