Cuáles son los orígenes de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump

El expresidente Donald Trump anunció este lunes al senador James David Vance como su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente para las elecciones de noviembre. El empresario dio a conocer la noticia en su cuenta de Truth Social, al comienzo de la Convención Nacional Republicana (RNC, por sus siglas en inglés) que inició este 15 de julio y termina el próximo jueves.

“Después de una larga deliberación y reflexión, y teniendo en cuenta el tremendo talento de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio”, escribió el Trump en la plataforma, que surgió como respuesta al hecho de que Twitter y Facebook decidieron suspender la cuenta de Trump, en 2022.

La historia de J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump

De acuerdo a la biografía en su página como legislador, Vance fue elegido senador de Estados Unidos, por el estado de Ohio, en 2022 y asumió el cargo el 3 de enero de 2023. Nació y creció en Middletown, una ciudad ubicada en el condado de Butler, que se caracterizó por su progreso industrial y que fue próspera, sin embargo, con el tiempo, muchos de los buenos empleos desaparecieron y la familia del ahora candidato a la vicepresidencia sufrió las consecuencias.

“En casa y en la escuela, la turbulencia era algo habitual. Su abuela, llamada Mamaw, fue su salvación. Su amor y disciplina lo mantuvieron en el buen camino”, relatan en el sitio para describir sus orígenes. En el mismo se explica que era una demócrata “incondicional”, que poseía 19 pistolas y cultivaba una profunda fe cristiana. La mujer, que lo cuidó, murió en 2005, poco después de que Vance se enlistara en el Cuerpo de Marines.

El senador sirvió a la Infantería de Marina de Estados Unidos en la guerra de Irak y luego se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y en la Facultad de Derecho de Yale. Escribió el libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Elegía Campesina: una memoria de una familia y una cultura en crisis), que se convirtió en una película de Netflix. También inició una empresa dedicada a generar empleo.

El senador J.D. Vance (R-Ohio) llega para hablar en la Conferencia de Acción Política Conservadora en National Harbor, Maryland, el 23 de febrero de 2024. (Haiyun Jiang/The New York Times) HAIYUN JIANG - NYTNS

Tras el éxito de su libro, se convirtió en un conocido comentarista en las cadenas de televisión que defendía a la clase trabajadora estadounidense. Regresó a Ohio en 2017 para iniciar una empresa con sede en Cincinnati que se centraba en el crecimiento de empresas que generan empleos bien remunerados. Vance actualmente vive en Ohio con su esposa, de nombre Usha y sus tres hijos.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Vance?

En su publicación, Trump recalcó que Vance “sirvió honorablemente” al país en el Cuerpo de Marines, asimismo, que fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale. “Ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas, y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en la gente por la que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá”, se lee en el posteo.

Trump junto a J.D. Vance durante un acto en Ohio Associated Press

De acuerdo con ABC News, a lo largo del ciclo electoral de 2024, Vance ha sido un representante activo del expresidente y ha participado en eventos de campaña y en la ayuda para recaudar fondos. Antes del anuncio de Trump, había guardado silencio sobre el proceso para convertirse en el potencial compañero de fórmula, sin embargo, en mayo le comentó Donald Trump Jr., en su podcast, que si le pidieran servir haría todo lo que pudiera para ayudar. “Ya te lo he dicho, se lo he dicho a todo el mundo, quiero ayudar a tu padre en todo lo que pueda”.

