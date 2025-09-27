Cualquier “agresión” contra Rusia provocaría una “respuesta decisiva”, advierte Lavrov

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió el sábado que cualquier "agresión" contra su país provocaría una "respuesta decisiva", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a derribar toda aeronave rusa que viole el espacio aéreo de la OTAN.

"Rusia está prácticamente acusada de planear un ataque contra los países de la Alianza Atlántica y la Unión Europea", declaró Lavrov desde el podio de la Asamblea General de la ONU.

"Rusia no tiene ni ha tenido nunca esas intenciones, pero cualquier agresión contra mi país desencadenará una respuesta decisiva. De eso no debe caber ninguna duda", añadió.

Varios países de la OTAN afirman que aviones de combate y drones rusos han violado su espacio aéreo en Europa en las últimas semanas, y acusan a Moscú de poner a prueba la alianza.

El martes, al preguntársele si creía que los países de la OTAN deberían derribar cualquier avión ruso que viole su espacio aéreo, Trump respondió: "Sí, lo creo".

Trump se ha jactado de sus estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y lo invitó el mes pasado a conversar en Alaska, poniendo fin al ostracismo que Occidente había impuesto al líder ruso desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2022.

Pero últimamente el mandatario estadounidense ha expresado su frustración con Putin. En la ONU el martes, Trump sugirió incluso que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino "incluso ir más allá".

El sábado, Lavrov se esforzó por elogiar a Trump, quien, a pesar de sus reflexiones públicas sobre Putin, aún no ha impuesto a Rusia las nuevas sanciones económicas con las que amenaza desde hace tiempo.

"En la actual administración estadounidense vemos un deseo no solo de contribuir a soluciones realistas para la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica", dijo Lavrov.

sct/bjt/mvl/ad