Cuándo cambia la hora en EE.UU. en el invierno de 2024: ¿se atrasa o se adelantan los relojes?

El cambio de horario o de hora en Estados Unidos es un evento que ocurre dos veces al año, y marca el paso entre el horario de verano boreal y el horario de invierno boreal. Con la llegada del primer domingo de noviembre, los relojes en la mayoría del territorio de EE.UU. se ajustan una vez más. Este proceso, conocido como Daylight Saving Time (DST), tiene un impacto significativo en la vida diaria de millones de personas.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Estados Unidos?

El cambio de horario en noviembre implica que los relojes se atrasen una hora. Este año, el horario de verano terminará el domingo 3 de noviembre de 2024. A las 2.00 horas (hora local), los relojes deben retrasarse una hora, para volver a marcar las 1 horas. Este ajuste significa que habrá más luz en la mañana y menos en la tarde, lo que se conoce como horario estándar o de invierno.

El DST en 2024 comenzó el 10 de marzo, cuando los relojes se adelantaron una hora para aprovechar mejor la luz del día durante los meses de verano boreal. El objetivo principal de esta práctica es maximizar la exposición a la luz solar y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos al reducir la necesidad de iluminación artificial durante las horas de la tarde.

El próximo 3 de noviembre los ciudadanos de Estados Unidos deberán cambiar sus horarios Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

¿Por qué se cambia la hora en EE.UU.?

El concepto de horario de verano fue formalizado en Estados Unidos con la Ley de Hora Estándar de 1918. Esta fue introducida inicialmente como una medida de ahorro energético durante la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, el DST comenzaba el último domingo de marzo y terminaba el último domingo de octubre.

Sin embargo, a lo largo de los años, las fechas de inicio y finalización han sido modificadas varias veces. Actualmente, el horario de verano se extiende desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre, lo que significa que la mayor parte del año en Estados Unidos se vive bajo el DST.

De acuerdo con Time and Date, los períodos del horario estándar y el horario de verano no son igualmente largos. En Estados Unidos y Canadá, el horario estándar suele ser más corto, de solo unos 4 meses, mientras que en la mayoría de los países europeos el horario estándar dura 5 meses.

El cambio de horario en Estados Unidos tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz solar Unsplash/AltumCode

¿Dónde no se cambia el horario en EE.UU.?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) es el encargado de administrar el Daylight Saving Time a nivel federal. Aunque la mayoría en Estados Unidos siguen esta regla, existen excepciones. Según la Ley de Hora Uniforme, los estados tienen la opción de eximirse de esta práctica. Sin embargo, si deciden participar, deben seguir las fechas establecidas por el gobierno federal.

Para volver al horario estándar se deberá retrasar una hora los relojes Pexels/Denner Trindade

Algunos estados y territorios que han optado por no cambiar su horario incluyen:

Hawá i: este dejó de observar el DST en 1967 debido a su cercanía al ecuador, lo que significa que las horas de luz no varían significativamente a lo largo del año.

i: este dejó de observar el DST en 1967 debido a su cercanía al ecuador, lo que significa que las horas de luz no varían significativamente a lo largo del año. Arizon a: desde 1968, la mayor parte de Arizona no observa el DST, con la excepción de la Nación Navajo, que sí lo sigue en línea con sus comunidades en estados vecinos.

a: desde 1968, la mayor parte de Arizona no observa el DST, con la excepción de la Nación Navajo, que sí lo sigue en línea con sus comunidades en estados vecinos. Otros territorios: regiones como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes también han decidido no aplicar el DST.

Según The Council of State Governments, en los últimos años, ha habido un creciente debate sobre la relevancia del DST en la sociedad moderna. Como resultado, se han desarrollado propuestas para eliminar el cambio de horario por completo o para hacer que el horario de verano sea permanente. Varios estados han presentado legislaciones para mantenerse en este durante todo el año, pero hasta ahora, estos cambios no se han implementado a nivel nacional.

