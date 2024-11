Cuándo es la última Superluna de 2024 y cómo verla en Estados Unidos

Con los últimos meses del año muchas cosas finalizan, entre ellas la oportunidad de mirar al cielo y encontrar una superluna. La última superluna de 2024 llegará el próximo viernes 15 de noviembre. Hasta octubre de 2025 no se repetirá el fenómeno.

Las personas afectas a la observación astronómica tienen una gran oportunidad esta semana de noviembre, el jueves 14 será la cuarta y última superluna del año. Ese día el satélite natural estará a unos 361.867 kilómetros de la tierra y se la podrá ver mucho “más grande y brillante de lo habitual”. El viernes 15 de noviembre entrará en la usual fase de luna llena.

La Superluna del mes pasado estuvo 4.500 km (2.800 millas) más cerca, lo que la hizo la más cercana del año. La serie comenzó en agosto. En 2025, espera tres Superlunas a partir de octubre.

Cuándo ver la última Superluna de 2024

La cuarta y última Superluna del año llega el 15 de noviembre a las 16.28 (ET) en la Costa Este de Estados Unidos.

La Superluna se eleva después del pico de la lluvia de meteoros de las Táuridas y antes de que las Leónidas estén más activas, por lo que llega en un momento astronómico muy especial.

Según detallan desde AP, el término Superluna no es estrictamente astronómico, sino que se originó de manera no oficial y se popularizó para denominar al fenómeno que se produce cuando “una fase lunar completa se sincroniza con un giro especialmente cercano alrededor de la Tierra”. Esta sincronización se produce entre tres y cuatro veces al año. Aunque, obviamente, la luna no cambia de tamaño, cuando el fenómeno se da puede “parecer más grande”.

Desde la NASA precisan que el término “superluna” fue acuñado en 1979 y que se usa para describir lo que los expertos denominan “una luna llena en su perigeo”, que ocurre próxima al momento o en el momento en que la Luna está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

En diálogo con Newsweek, Darren Baskill, profesor de física y astronomía de la Universidad de Sussex en el Reino Unido explicó que: “durante una Superluna, la luna puede parecer hasta un 30 % más brillante y un 14 % más grande que cuando está en su punto más lejano, o apogeo, que es como comparar el tamaño de una moneda de cinco centavos con una moneda de veinticinco centavos”.

¿Por qué se la llama la Luna del Castor?

La Luna llena de noviembre es conocida como la “Luna del Castor”, una denominación que llega de los pueblos originarios de Norteamérica, que seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Es el momento en la que los castores se vuelven más activos y construyen sus represas, de cara a la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Otros nombres que recibe este fenómeno es “Luna Congelada”, “Luna Helada” y “Luna de Nieve”, todos en referencia a la estación más fría del año en ese hemisferio.

Momentos y claves para observarla

Comparación del tamaño de la Luna en la noche de la superluna del 13 al 14 de noviembre de 2016 (NASA)

El mejor momento para observarla será en la madrugada del viernes, aunque desde el jueves, cuando tenga su punto más cercano a la Tierra, será visible en el horizonte. “Al momento de salir, justo después del atardecer, se verá en su punto máximo de tamaño e iluminación, ideal para una noche de observación”, detallan desde Muy Interesante. Como consejos adicionales reseñan:

Encontrar un sitio oscuro , preferentemente alejado de la contaminación lumínica.

, preferentemente alejado de la contaminación lumínica. Los parques, playas y montañas ofrecen puntos de observación excepcionales.

ofrecen puntos de observación excepcionales. No se requiere telescopio ni elementos adicionales.

Las cuatro Superlunas de 2024

El 6 de diciembre del año 2052 se producirá la mayor superluna del siglo (LN) Foto: Pexe

Desde agosto este año hubo una oportunidad por mes de apreciar una superluna. Comparando las 3 que ya sucedieron y la que se aproxima la de octubre fue la más cercana del año, ubicándose a 357.364 km de la Tierra. La de agosto, que abrió el calendario 2024, estuvo a 361.970 km y la de septiembre a 357.486 km. Según los cálculos, la próxima estará a unos 361.867 kilómetros de la tierra, con lo que se ubica como la tercera en el ranking de cercanía de las superlunas que se dieron este año.

Según detallan desde National Geographic, el Instituto de Astrofísica de Canarias asevera que la mayor superluna de este siglo se producirá el 6 de diciembre del año 2052, fecha en que el satélite se encontrará a 356.429 kilómetros de distancia.

Antes, de esa fecha, en 2025, todo indica que se producirán tres superlunas a partir de octubre aunque los expertos todavía no difundieron el calendario.

LA NACION