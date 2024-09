¿Cuándo se aplicará la ley Real ID para subir a un avión? Esto dice el último anuncio de la TSA

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) publicó este jueves un aviso de propuesta de reglamentación para brindar a las agencias federales la flexibilidad necesaria para comenzar con las regulaciones correspondientes a la ley Real ID. El anuncio detonó confusiones acerca del día en el que se aplicarán las disposiciones anteriores, que antes establecieron como fecha límite del 7 de mayo de 2025.

Cuándo se aplicará la ley Real ID en Estados Unidos

En un comunicado, señalan que la norma propuesta busca garantizar que las agencias federales estén preparadas para hacer cumplir los requisitos, de una manera que se tome en cuenta “la seguridad, el riesgo operativo y el impacto público”. Asimismo, precisan que no se extiende la fecha límite, pero se requiere que las oficinas coordinen sus planes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para una aplicación gradual antes del 5 de mayo de 2027.

La norma propuesta busca garantizar que las agencias federales estén preparadas para hacer cumplir los requisitos de la ley Real ID Visit Philadelphia

En el Registro Federal, indican que esta reglamentación propone que las agencias puedan implementar las disposiciones a través de un plan de cumplimiento por fases, si determinan que es apropiado después de considerar factores relevantes, incluida la seguridad, la viabilidad operativa y el impacto público. La propuesta se someterá a un período de comentarios hasta el 15 de octubre.

El administrador de la TSA, David Pekoske, comentó: “La Real ID ofrece una importante mejora en la seguridad, y esta norma nos permite planificar una variedad de escenarios para ayudar a minimizar el posible impacto para los viajeros, las partes interesadas de la industria y los estados durante la implementación”.

Qué es la Real ID

La ley Real ID, que se promulgó a raíz de la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, estableció normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. La verificación de la identidad es fundamental para la seguridad, por lo que la aplicación de la legislación y sus reglamentos mejora la capacidad de la TSA para verificar con precisión el documento de identidad de un viajero.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales DHS

Obtener la Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio para aquellos que quieran usarla como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal, pero también para acceder a ciertas instalaciones federales.

El DHS explica que todas las entidades, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la legislación, aprobada por el Congreso en 2005, y emiten licencias de conducir e identificaciones conforme a las reglas. Sin embargo, cada estado puede imponer requisitos adicionales para obtenerla. Como mínimo, se deben proporcionar documentos que acrediten: nombre legal completo; fecha de nacimiento; número de Seguro Social; comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Después de la fecha límite, que estableció el DHS, las licencias e identificaciones estándar no se podrán utilizar para ciertos propósitos federales Transportation Security Administration

Cómo identificar una Real ID

Las tarjetas que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Si la credencial no tiene uno de estos dibujos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos.

