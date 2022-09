Cuánto se necesita para alquilar una vivienda en cada estado de Estados Unidos

Vivir en Estados Unidos es el sueño de muchas personas, que a veces se centran en las partes positivas de la experiencia. Sin embargo, la realidad es ineludible y hay un aspecto que no se puede ignorar: el costo del alquiler que es cada vez más inasequible, especialmente cuando se planea vivir solo.

En un informe reciente sobre este punto, la ONG United Way of the National Capital Area utilizó datos de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC) para determinar los ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de uno y dos dormitorios en todo Estados Unidos.

En 11 estados, los inquilinos que obtienen la renta promedio de su zona, no alcanzan los ingresos necesarios. Este es el caso de California, Connecticut, Florida, Luisiana, Maine, Massachusetts, entre otros.

Massachusetts es el de mayor déficit, porque para alquilar una habitación se deben ganar más de 61.000 dólares al año, pero la media de los ingresos familiares de los inquilinos es menor a los 50.000 dólares.

Massachusetts es la entidad con más déficit entre lo que se percibe y lo que se gasta en vivienda Unsplash

En San Francisco, por ejemplo, United Way señala que se deben ganar 116.000 dólares para permitirse una habitación, pero los ingresos promedio son solo de 93.303. Estos son los ingresos mínimos necesarios para poder pagar una habitación en alguno de los 50 estados, así como la media de lo que perciben los inquilinos.

Vermont

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$39.178

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$37.254.

Virginia

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$43.501.

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$53.175.

Washington

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$49.877.

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$52.592.

Virginia Occidental

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$25.214

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$27.921.

Wisconsin

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$29.896

Mediana de ingresos por hogar para inquilinos: US$37.825

Wyoming

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$28.493

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$42.634

Alabama

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.100

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$30.668

Alaska

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$38.005

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$56.286

Arizona

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$37.593

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$42.511

Arkansas

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$24.587

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$31.886

California

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$64.615

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$56.378

Colorado

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$46.148

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$49.179

Connecticut

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$46.096

Ingreso medio por hogar para inquilinos: US$44.771

Delaware

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$ 38.439

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$43.616

Florida

Ingreso anual necesario para pagar un alquiler de una habitación: $US41.953

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: $US41.337

Georgia

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$34.864

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$40.111

Hawaii

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$60.027

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$60.215

Idaho

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$28.644

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$36.558

Illinois

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$38.891

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$40.623

Indiana

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.932

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$34.285

Iowa

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$26.227

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$35.771

Kansas

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.774

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$38.426

Kentucky

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$26.205

Mediana de los ingresos familiares de los inquilinos: US$32.359

Luisiana

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$30.756

Mediana de los ingresos familiares de los inquilinos: US$29.979

Maine

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$34.992

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$34.153

Maryland

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$49.860

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$53.894

Massachusetts

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$61.163

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$49.546

Michigan

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$30.590

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$34.728

Minnesota

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$36.189

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$41.414

Mississippi

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$26.227

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$29.358

Missouri

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.602

Mediana de ingresos por hogar para inquilinos: US$35.632

Montana

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$28.715

Mediana de los ingresos familiares de los inquilinos: US$36.087

Nebraska

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.801

Mediana de ingresos por hogar para inquilinos: US$38.707

Nevada

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$36.897

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$44.034

New Hampshire

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$39.978

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$46.042

Nueva Jersey

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$54.677

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$50.446

New México

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$35.814

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$33.417

Nueva York

La media de los ingresos de los inquilinos es menor a lo que necesitan para poder pagar un departamento en Nueva York Unsplash

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$60.962

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$48.924

Carolina del Norte

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$32.439

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$37.246

Dakota del Norte

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.653

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$42.634

Ohio

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$27.351

Mediana de los ingresos familiares de los inquilinos: US$34.355

Oklahoma

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$26.790

Mediana de los ingresos familiares de los inquilinos: US$35.531

Oregón

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$43.321

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$42.991

Pensilvania

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$33.661

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$37.588

Rhode Island

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$38.711

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$37.469

Carolina del Sur

Ingreso anual necesario para pagar un alquiler de una habitación: US$32.239

Media de los ingresos familiares de los inquilinos: US$35.209

Dakota del Sur

Ingresos anuales necesarios para permitirse un alquiler de una habitación: US$25.167

Media de ingresos por hogar para inquilinos: US$35.455

Tennessee