Cuatro muertos en nuevo ataque de EEUU contra supuesta narcolancha en el Pacífico
El ejército de Estados Unidos atacó el miércoles otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, traficaba drogas, con un saldo de cuatro muertos, informó...
- 1 minuto de lectura'
El ejército de Estados Unidos atacó el miércoles otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, traficaba drogas, con un saldo de cuatro muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El ataque ocurrió en aguas internacionales, anunció Hegseth en la red X, y eleva a 62 al menos el total de muertes de la controvertida campaña militar antinarcóticos del presidente Donald Trump.
Un video que acompañaba la publicación de Hegseth mostraba una embarcación flotando estacionaria en el agua antes de una gran explosión y un incendio subsecuente.
Al igual que en imágenes anteriores difundidas por el gobierno estadounidense, las áreas de la embarcación están difuminadas, lo que hace imposible verificar cuántas personas iban a bordo.
"Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba narcóticos", afirmó el jefe del Pentágono.
Más allá de los videos de los bombardeos, Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para el país.
El reciente ataque se produce un día después de que bombardeos estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, en ataques en los que sobrevivió una persona.
Estados Unidos pidió a México intentar rescatar al sobreviviente, pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que los esfuerzos de búsqueda fueron infructuosos.
