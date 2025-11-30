Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo en California

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.

"Aproximadamente 14 individuos recibieron disparos de arma de fuego y se confirman cuatro víctimas mortales", dijo la oficina del sheriff del condado de San Joaquín en redes sociales.

Agregó que la información disponible es limitada y que supuestamente se trata de disparos "dirigidos".

Los detectives del condado "trabajan por determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia", continuó.

"Las indicaciones iniciales sugieren que podría ser un incidente dirigido, y los investigadores exploran todas las posibilidades", indicó.

"Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín", dijo la policía.

El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.

ane/dhw/mvl/mas/sag