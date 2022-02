Cuba impide entrar al país a la activista opositora Anamely Ramos

MIAMI.- La activista opositora cubana Anamely Ramos no pudo abordar este miércoles un vuelo de la aerolínea American Airlines entre Miami y Cuba, después de que las autoridades de su país rechazaran su ingreso a la isla, según denunció.

“Yo quiero regresar a mi país y tengo todos mis papeles en regla”, explicó Ramos en una llamada telefónica con la AFP. “No me dejan regresar por razones políticas. Como he disentido en muchas cosas que hace mal el gobierno cubano, pues ellos deciden hacer esto”.

Las autoridades cubanas recordaron que sus leyes permiten limitar la entrada a todas las personas en función de distintos preceptos.

“Hay varios [criterios para tomar una decisión] así, entre ellos organizar participar de acciones contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del país”, precisó ante la prensa Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares de la Cancillería cubana.

Ramos lleva fuera de Cuba desde enero de 2021, cuando viajó para estudiar un doctorado en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, y asegura que quiere volver a su país para hacer trabajo de campo relacionado con sus estudios.

La activista ha formado parte del Movimiento San Isidro, creado en 2018 para exigir una mayor libertad de expresión en Cuba.

“Cuando voy a hacer el check-in, American Airlines me dice que Cuba había mandado un mensaje de ‘no go’, es decir, que yo no estaba admitida para entrar al país”, explicó Ramos.

La compañía aérea estadounidense confirmó en un comunicado la prohibición de viaje emitida por Cuba y recordó que los “requisitos de entrada” son determinados por las autoridades de cada país, no por las aerolíneas.

“Estoy en una situación de total desesperación porque yo no tengo casa acá”, lamentó la activista. “En abril se vence mi visa, por lo tanto me exponen a una situación de ilegalidad que yo no he provocado”.

Washington condenó la decisión de las autoridades cubanas.

“Anamely Ramos tiene derecho a regresar a su país. El régimen está bloqueando su regreso por miedo a lo que pueda decir”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols. “Otro intento cobarde del gobierno cubano de intimidar a sus propios ciudadanos y aplastar la disidencia. No funcionará”.

En marzo de 2021, el gobierno de La Habana impidió la entrada a la isla de la periodista Karla Pérez, cuando pretendía volar a La Habana desde Panamá, por sus vínculos con opositores fuera de la isla. Actualmente vive en Costa Rica, donde obtuvo el refugio.

Agencia AFP