Cumbre virtual: Biden habló con Modi y buscó convencerlo de que se endurezca con Moscú

WASHINGTON.- Son las dos democracias más grandes del mundo, pero mientras una ha liderado la ofensiva occidental contra Vladimir Putin, la otra ha causado inquietud y cierta frustración por su cercanía al Kremlin y su postura neutral en la guerra en Ucrania, socavando los esfuerzos por acorralar a Moscú a favor de Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer Ministro de la India, Narendra Modi, reafirmaron la amistad y la alianza entre ambos países en una nueva cumbre virtual que la Casa Blanca aprovechó para renovar la presión a Nueva Delhi para que adopte una línea más dura en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Modi, que ha construido una alianza con Putin, calificó la situación en Ucrania como “muy preocupante”, pero insistió en la necesidad de que haya un diálogo directo entre Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y en la búsqueda de una solución negociada al conflicto.

Un punto central de la conversación –“productiva” y sin ánimo de conflicto, dijo la Casa Blanca– fue las importaciones de energía de India desde Rusia, también presente en las discusiones de Biden con sus aliados europeos. Pero mientras Europa ha prometido desterrar su dependencia del gas y el petróleo ruso, India no ha dado indicios de querer ir por el mismo camino, y parece cómoda manteniendo sus importaciones, brindándole, en los hechos, una línea a Moscú. Aunque Biden no hizo un pedido concreto a Modi, Washington reiteró el llamado para que India ponga un freno a las compras de energía rusa, y ofreció, de hecho, aumentar las ventas norteamericanas, señaló un funcionario de la administración.

Biden, durante la cumbre con Modi MANDEL NGAN - AFP

“Quiero dar la bienvenida al apoyo humanitario de la India para el pueblo de Ucrania que está sufriendo un asalto horrible, incluido un trágico bombardeo y una estación de tren la semana pasada que mató a decenas de niños y mujeres inocentes y civiles que intentaban huir de la violencia”, marcó Biden en declaraciones al inicio de la reunión con Modi.

“Estados Unidos y la India van a continuar nuestra estrecha consulta sobre cómo manejar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa”, agregó.

La vocera presidencial, Jen Psaki, dijo luego de la cumbre que Biden dejó en claro que “no cree que esté en el interés de la India” acelerar las compras de energía de Rusia, y que Estados Unidos estaría “feliz” de ayudar al gigante asiático a diversificar sus proveedores. Psaki se preocupó por aclarar que India no está violando ninguna sanción por comprar petróleo ruso.

Modi calficó como “muy preocupante” la situación en Ucrania y dijo que condenaba las atrocidades que habían salido a la luz Ucrania, pero lejos de asignarlas a las tropas rusas pidió que hubiera una “investigación independiente” cometidas por las tropas rusas.

“Inmediatamente condenamos los asesinatos y pedimos una investigación independiente. Esperamos que las discusiones en curso entre Rusia y Ucrania conduzcan a la paz”, puntualizó el líder indio.

“Hablé varias veces por teléfono con los presidentes de Ucrania y Rusia. No solo he hecho un llamamiento a la paz, sino que también he sugerido que haya conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania. También tuvimos extensas discusiones sobre Ucrania en nuestro parlamento”, dijo Modi.

India, uno de los miembros temporales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha mantenido una distancia estratégica de los países occidentales a la hora de lidiar con la invasión rusa a Ucrania, absteniéndose repetidamente de las votaciones de la ONU y aferrándose a su neutralidad y a su postura de evitar críticas directas al Kremlin mientras llama a zanjar el conflicto a través de negociaciones.

La postura neutral de India en la guerra genera inquietud en Washington y ha recibido elogios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien felicitó a India este mes por juzgar “la situación en su totalidad, sobre el terreno de manera unilateral”. India se abstuvo en las dos votaciones de la Asamblea General de la ONU sobre Ucrania, la primera, que condenó la invasión, y la segunda, que derivó en la suspensión de Rusia de su silla en el Consejo de Derechos Humanos por las atrocidades cometidas contra civiles en Bucha, Ucrania.

La cumbre de ambos líderes ocurrió en momentos en que Rusia ha comenzado a redibujar su ofensiva en Ucrania, rearmándose en el este del país luego de su fallido intento por tomar la capital, Kiev. Funcionarios de defensa norteamericanos indicaron que las tropas que se replegaron de Kiev y los suburbios estaban siendo reabastecidas y reforzadas por el Kremlin para una eventual ofensiva en la región de Donbas, en la mira de Moscú desde hace años.