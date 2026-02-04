Cunningham lidera remontada de los Pistons ante los Nuggets; los Knicks siguen enrachados

Cade Cunningham anotó este martes 29 puntos y los Detroit Pistons resistieron una remontada tardía de los Denver Nuggets para sellar una victoria por 124-121, en lo que podría ser un anticipo de las Finales de la NBA.

A continuación las principales escenas de una jornada de 10 partidos de la NBA:

-Los Pistons neutralizan el susto-

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, parecían encaminarse a una cómoda victoria tras alcanzar una ventaja de 20 puntos al comienzo del tercer cuarto, después de un segundo periodo de 37 puntos.

Pero la estrella de Denver, Nikola Jokic, reaccionó con 10 puntos en el tercer cuarto y Jamal Murray anotó 14 en el último cuarto para reducir la ventaja de los Pistons a un solo dígito en los minutos finales.

Sin embargo, Cunningham estuvo a la altura del desafío y anotó dos tiros libres cruciales al final del partido para darle a Detroit una ventaja de cinco puntos a falta de nueve segundos, asegurando así la victoria.

Jamal Murray lideró el tablero anotador de Denver con 32 puntos, mientras que Jokic terminó con 24 unidades, 15 rebotes y cuatro asistencias.

Los cinco titulares de Detroit terminaron con anotaciones de dos dígitos, con Cunningham respaldado por los 20 puntos de Duncan Robinson, incluyendo seis triples, y los 19 puntos de Jalen Duren.

La victoria deja a Detroit con un récord de 37-12 en la cima de la Conferencia Este, con cinco partidos y medio de ventaja sobre los New York Knicks, segundos clasificados, que extendieron su racha de victorias a siete partidos con una contundente victoria por 132-101 sobre los Washington Wizards el martes.

Mikal Bridges anotó 23 puntos y Jalen Brunson añadió 21 en una victoria de principio a fin para los Knicks, que llegaron a tener una ventaja de hasta 41 puntos en el último cuarto.

Los Knicks tienen un récord de 32-18.

- Los Celtics frustran a Flagg -

Los Boston Celtics se mantienen terceros en la clasificación con un récord de 32-18 tras derrotar a los Dallas Mavericks por 110-100 en Texas.

El novato sensación de los Mavs, Cooper Flagg, volvió a brillar en el American Airlines Center con una deslumbrante actuación de 36 puntos, pero Dallas siempre tuvo dificultades para acercarse a un equipo de los Celtics, que lideró el marcador desde el final del primer cuarto.

Jaylen Brown lideró con 33 puntos el anotador de los Celtics, y Payton Pritchard aportó 26 desde el banquillo.

-Los Thunder tocan techo de 40 victorias-

En la Conferencia Oeste, los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, se convirtieron en el primer equipo de la temporada en alcanzar las 40 victorias con un contundente triunfo 128-92 sobre los Orlando Magic.

Oklahoma se adelantó por 25 puntos al final del primer cuarto y se llevó la victoria con facilidad, gracias a la destacada actuación de Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP, quien continuó con su impresionante racha de partidos anotando 20 puntos o más.

La estrella canadiense, que terminó con 20 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes, ha anotado la veintena -o más- en 121 partidos consecutivos, y está a solo seis partidos de romper el récord de Wilt Chamberlain de 126, establecido entre 1961 y 1963.

Por otro lado, Los Angeles Lakers concluyeron su gira como visitantes con una victoria por 125-109 sobre los Brooklyn Nets.

LeBron James brilló con 25 puntos y Luka Doncic anotó 24, mientras que los Lakers también celebraron el regreso de Austin Reaves tras un mes de baja por lesión.

Reaves aportó 15 puntos saliendo desde el banquillo.

La jornada del martes la completan los Philadelphia 76ers contra los Golden State Warriors y los Phoenix Suns ante los Portland Trailblazers.