Curry anota 39 puntos en derrota de Warriors frente a Raptors en la NBA

Los Toronto Raptors se impusieron en tiempo extra 141-127 sobre los Golden State Warriors este domingo y supieron contrarrestar los 39 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Stephen Curry en el Scotiabank Arena (Toronto).

A continuación las escenas más relevantes de la jornada dominical en la NBA:

- Raptors prevalecen en tiempo extra sobre Warriors -

Los Toronto Raptors se afianzaron en la cuarta posición de la Conferencia Este al mejorar su récord a 19 triunfos y 14 derrotas, con una diferencia de seis juegos ante los líderes, Detroit Pistons.

El centro Scottie Barnes tuvo un triple doble monumental de 25 puntos, 10 asistencias y 25 rebotes, incluidos nueve ofensivos.

Barnes, de 24 años, se convirtió en el primer jugador en la historia de los Raptors con un triple doble de por lo menos 20 puntos y 20 rebotes.

"Era un partido importante para nosotros", dijo Barnes. "Queríamos hacer de todo para ganar y creo que hicimos un buen trabajo en las segundas oportunidades".

"Solamente intenté tratar de recuperar la pelota y hacer todo lo necesario para ganar, hemos hecho nuestro trabajo".

Toronto se recuperó después de estar abajo por 13 puntos en la segunda mitad y lo hizo desde la zona pintada donde se impuso 70-40 sobre el cuadro californiano.

Draymond Green fue el segundo mejor anotador de los Warriors con 21 puntos en 33 minutos, esto en el cierre de una semana conflictiva que lo vio en un altercado público con su entrenador, Steve Kerr.

- Thunder derrota a los Sixers sin Embiid -

El Oklahoma City Thunder se recuperó luego de su quinta derrota de la temporada el viernes pasado frente a los San Antonio Spurs y se impuso 129-104 sobre los Philadelphia 76ers en el Paycom Center (Oklahoma City).

Chet Holgrem fue el máximo anotador de los líderes de la Conferencia Oeste con 29 puntos.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander fue el segundo mejor anotador con 27 puntos anotando en 10 de sus 13 intentos desde la cancha para una efectividad del 77%.

"Hicimos un gran trabajo volviendo a nuestro nivel", comentó el escolta Aaron Wiggins. "Tuvimos buenos entrenamientos y hoy nos vimos más disciplinados y eso marcó la diferencia".

El Thunder suma 23 victorias consecutivas ante rivales de la Conferencia Este, incluidas cinco al hilo en la temporada 2025-26.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador para los Sixers con 28 puntos que no pudieron contar con el estelar Joel Embiid por molestias en el tobillo derecho.