Curry levanta a los Warriors y el Madison pierde la imbatibilidad

Con 46 puntos, Stephen Curry comandó este miércoles el triunfo de los Golden State Warriors frente a los San Antonio Spurs, que cayeron ante su público a pesar de los triple dobles de Victor Wembanyama y Stephon Castle.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos en la NBA, que deparaba también un duelo entre los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, y Los Angeles Lakers de Luka Doncic.

Curry anota 46 puntos ante Wemby

Tras una semana renqueante por enfermedad, Stephen Curry recuperó la puntería y anotó 46 puntos que impulsaron el triunfo de los Warriors por 125-120 ante los Spurs.

El equipo de Wembanyama dominó por completo la primera mitad, y tuvo una ventaja máxima de 16 puntos a tres minutos del descanso.

Pero cinco puntos seguidos de Curry antes de irse al vestuario encendieron la mecha para la reacción de los Warriors en San Antonio.

Curry entró en combustión con 31 puntos y 4 triples tan solo en la segunda parte, cuando los veteranos Warriors le arrebataron el control del partido a sus jóvenes rivales promediando el tercer cuarto.

A los Spurs no les sirvieron los dos triple dobles que firmaron Wembanyama y Castle.

El pívot francés logró 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras que el joven Castle firmó un registro de 23-10-10 en el primer triple doble de su carrera.

Primera caída de los Knicks en casa

En Nueva York, los Knicks perdieron su imbatibilidad en el Madison Square Garden al caer 124-107 frente a Orlando Magic.

El alemán Franz Wagner y el escolta Desmond Bane, con 28 y 22 puntos, fueron los estiletes de unos Magic que asfixiaron a los locales con su defensa.

La alegría no fue completa para Orlando porque su líder, Paolo Banchero, se retiró lesionado en el día de su 23 cumpleaños.

El ala-pívot sufrió un tirón en la ingle izquierda y abandonó la cancha en el segundo cuarto, cuando sumaba 4 puntos y 4 rebotes.

Por los Knicks, que habían ganado siete partidos ante su público hasta hoy, Jalen Brunson dio la cara anotando 31 puntos y comandando un amago de remontada que redujo la desventaja de 21 a 9 puntos (100-91) con seis minutos por jugar.

Un triple inmediato de Jalen Suggs frenó el avance y Brunson se retiró cojeando al vestuario a dos minutos del final, después de pisar a Wendell Carter Jr. con el pie derecho en una entrada a canasta.

Pistons ganan sin titulares

Los Detroit Pistons, líderes inesperados de la Conferencia Este, firmaron su octava victoria consecutiva al vencer 124-113 a los Chicago Bulls sin ninguna de sus figuras en pista.

El base Cade Cunningham (27,5 puntos por partido), líder del equipo y uno de los mejores jugadores en lo que va de curso, descansó por molestias de cintura.

Vestidos de calle estuvieron también los pívots Jalen Duren e Isaiah Stewart y el alero Ausar Thompson, todos con problemas de tobillo.

Aún así, la segunda unidad de los Pistons fue capaz de superar a unos Bulls que van a la baja después de ganar sus cinco primeros partidos.

El australiano Josh Giddey, director de juego de Chicago, estuvo ausente en la cuarta derrota seguida de Chicago.

El ala-pívot Paul Reed fue el máximo anotador del partido con 28 puntos y 13 rebotes para Detroit, que luce un balance de 10 victorias y 2 derrotas, el mejor de la franquicia en un arranque de campaña en las últimas dos décadas.

gbv/ma