Curry y los Warriors cierran el 2025 con triunfo sobre Charlotte en la NBA

Los Golden State Warriors derrotaron 132-125 a los Charlotte Hornets este miércoles en su último partido del 2025, gracias a 26 puntos de Stephen Curry, quien regresó a la ciudad en la que creció.

A continuación, las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

-Warriors cierran el 2025 con triunfos consecutivos-

La calle interestatal 77 en Charlotte fue nombrada en honor a Stephen Curry en la previa del duelo de este día en el Spectrum Center.

El evento sirvió como motivación para el experimentado jugador que tuvo una jornada inspirada con cinco triples, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (9/16).

"Entendemos que como visitante debes jugar con la mentalidad correcta", dijo Curry. "Esto es una señal de lo que podemos ser, estamos construyendo una identidad a medida que seguimos adelante".

Los Warriors disputaron los últimos tres partidos del 2025 en condición de visitante pero tendrán un alivio al disputar 10 de los primeros 11 del 2026 en el Chase Center (San Francisco).

El triunfo frente a Charlotte tuvo como clave los 61 puntos desde la banca, incluidos ocho del dominicano Al Horford y 13 del brasileño Gui Santos.

-Hawks logran contundente victoria sobre los Grizzlies-

Los Atlanta Hawks no dejaron dudas sobre quién fue el mejor equipo este día en el State Farm Arena de Atlanta al imponerse 126-102 sobre los Memphis Grizzlies.

Jalen Johnson fue el máximo anotador con 34 puntos, acompañados de 10 rebotes y seis asistencias.

Johnson, de 24 años, extendió a 14 la racha de partidos consecutivos con un doble-doble, la mejor para los Hawks desde 1992.

"Queríamos jugar a nuestro estilo y lo logramos", comentó Johnson. "Queríamos mover la pelota, es difícil defender de esa forma".

"Vamos a ir paso a paso en el próximo año, debemos disfrutarlo y es lo único que podemos hacer".

Los Hawks se mostraron dominantes en todo momento alcanzando a liderar hasta por 34 puntos, sin estar abajo en el marcador en los 48 minutos de competencia.

Por los Timberwolves, Anthony Edwards fue la principal figura con 30 puntos en 33 minutos.

Atlanta saborea las mieles de la victoria para cerrar el año después de sufrir siete derrotas al hilo.

-Cavs registran tres dobles dobles en triunfo sobre Phoenix-

Tres jugadores del quinteto inicial de los Cleveland Cavaliers completaron un doble-doble en la victoria 129-113 sobre los Phoenix Suns en las últimas horas del 2025.

Evan Mobley anotó 16 puntos con 10 rebotes, Jarrett Allen lo hizo con 16 puntos y 11 rebotes mientras que Donovan Mitchell aportó 34 puntos y 10 rebotes en una jornada altamente efectiva para los Cavs.

"Es muy importante ser constante en ambas facetas del juego", afirmó Mitchell. "Ellos tuvieron sus momentos, no nos iban a dejar ganar, pero fuimos insistentes".

"Debemos continuar jugando juntos, tengo la misión de crear oportunidades para mis compañeros".

Los Suns (19-14) le pusieron final a una racha que los vio ganar cinco partidos al hilo, escalando a la séptima posición en la Conferencia Oeste.

-Spurs aseguran victoria desde la línea de tres frente a los Knicks-

Los San Antonio Spurs se impusieron 134-132 sobre los New York Knicks en un partido histórico para la franquicia que vio a Julian Champagnie anotar 11 triples y establecer un nuevo récord.

Champagnie, de 24 años, superó el récord de nueve triples de Chuck Person del 30 de diciembre de 1997.

"Me siento increíble pero el crédito es de mis compañeros", mencionó Champagnie. "Solamente intenté hacer mi trabajo, me siento feliz de ver a mis compañeros sonriendo".

Una canasta de Jalen Brunson acortó a dos la diferencia con 26 segundos por jugar, el cuadro tejano aseguró la victoria desde la línea de tiros libres.

Víctor Wembanyana estuvo ausente de los minutos finales del partido debido a una molestia en su rodilla izquierda pero eso no evitó una línea estelar de 31 puntos y 13 rebotes.

El centro francés fue al vestuario para ser evaluado durante el partido pero estuvo en la banca apoyando a sus compañeros en el cierre del cotejo.

Los Spurs llegan a 24 triunfos en la temporada mientras que los Knicks sufren su décimo tropiezo, ambos en el segundo lugar de sus respectivas conferencias.