De casualidad, revisó el spam de su correo y se salvó de perder más de 200 mil dólares de la Lotería de Michigan

Una mujer de 54 años del condado de Macomb descubrió al revisar la bandeja de spam de su correo que había ganado un premio de US$207.199 dólares en el sorteo BIG CA$H Second Chance Jackpot, organizado por la Lotería de Michigan. Este sorprendente hallazgo rescata una lección valiosa sobre algo que es considerado nimio y al que en general no se le presta atención, como un mensaje no deseado, puede cambiar radicalmente la vida de alguien, según publicó La Opinión

La afortunada ganadora, quien decidió mantener su anonimato, acudió a su computadora el pasado 9 de julio y se encontró con una notificación que no esperaba del sorteo BIG CA$H Second Chance Jackpot. Este sorteo, organizado por la Lotería de Michigan, es conocido por ofrecer grandes premios a los jugadores de juegos en línea que acumulan entradas para una segunda chance.

El descubrimiento del premio llegó de manera fortuita. La mujer había participado en el sorteo al jugar juegos elegibles en línea a través de MichiganLottery.com. Cada compra de juegos en línea otorga entradas automáticas para el BIG CA$H Second Chance Jackpot.

Sin embargo, ella no era consciente de que sus compras estaban acumulando accesos para este sorteo especial. Por lo tanto, el mensaje en su bandeja de spam parecía un correo sin importancia hasta que el contenido captó su atención.

El premio representa una oportunidad significativa para la mujer, que planea utilizar el dinero para pagar algunas deudas y hacer inversiones inteligentes para asegurar su futuro económico Imagen de stockking en Freepik

La reacción de la ganadora

Al principio, la ganadora se mostró incrédula. Le resultaba insólita la idea de haber ganado una suma tan considerable a partir de un correo electrónico no deseado. Decidió investigar y verificar la legitimidad del mensaje antes de dejarse llevar por la emoción y, con tres revisiones cuidadosas y un poco de investigación, confirmó que el correo era auténtico y que el premio era real. Fue así que cambió sorpresa por celebración y fue a reclamar la ganancia.

El premio representa una oportunidad significativa para la mujer, que planea utilizar el dinero para pagar algunas deudas y hacer inversiones inteligentes para asegurar su futuro económico. La suma no solo ofrece una solución a problemas financieros inmediatos, sino que también brinda la posibilidad de construir una base sólida que la equilibre en el largo plazo.

Un juego que suele entregar premios

El BIG CA$H Second Chance Jackpot, que fue lanzado en abril de 2022, es un juego que demostró ser popular entre los jugadores de la Lotería de Michigan. Cada mes, el bote progresivo comienza en US$5000 y se acumula a medida que más jugadores participan.

Los premios progresivos varían y, en el último año, se otorgaron cifras impresionantes, como los US$212310 de mayo de 2024 y los US$250299 de marzo.

