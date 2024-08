De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este lunes 5 de agosto

Escuchar

Este lunes 5 de agosto, el precio del dólar en México es de $19,0442 de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que el que se vende por las ventanillas del Citibanamex es de un promedio de $19,08. A continuación, la cotización del día de la fecha.

El portal económico Bloomberg señaló que el dólar estadounidense tiene los siguientes valores expresados en pesos mexicanos:

Último cierre: $19,1792

Apertura de hoy: $19,1364

Variación diaria: $19,1103 – $20,2181

Cómo está el dólar en México este lunes 5 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada del lunes 5 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,660

Banco Azteca: Compra $17,85 / Venta $19,55

Banco de México, FIX del viernes: $19,0442

Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del viernes: Compra $19,043 / Venta $19,051

Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $19,194

Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,994

BBVA Bancomer: Compra $18,09 / Venta $19,63

CIBanco: $18,05

Citibanamex: Compra $18,56 / Venta $19,60

Monex: Compra $18,63 / Venta $20,33

SAT, Servicio de Administración Tributaria: $19,0442

Ve por más: Compra $18,554 / Venta $19,779

Para los turistas que visitan el país, es importante señalar que la cotización del dólar en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México este lunes 5 de agosto, se reporta en rangos de $19,83 para la venta.

Índice de miedo en niveles récord y probabilidad de recesión en EE.UU.

La moneda mexicana lidera las pérdidas frente al dólar entre las 16 principales divisas del mundo. En contraste, el yen japonés registra las mayores ganancias, con un aumento del 2,89% frente a la divisa estadounidense. Este movimiento se da en un contexto donde el índice dólar, que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de otras divisas, muestra una caída del 0,78%.

Estos movimientos coinciden con un marcado descenso en los mercados bursátiles globales, exacerbado por crecientes preocupaciones sobre la economía estadounidense. El índice de miedo de Wall Street, un termómetro del nerviosismo en los mercados, alcanzó su nivel más alto en cuatro años. Además, los economistas de Goldman Sachs Group han elevado la probabilidad de una recesión en EE.UU. para el próximo año del 15% al 25%, aunque destacan varias razones para no temer un desplome total, incluso con el incremento en las tasas de desempleo.

¿Qué esperan los mercados este lunes 5 de agosto?

En el sector tecnológico, Nvidia Corp. (NVDA), Apple Inc. (AAPL), y Tesla Inc. (TSLA) registraron caídas superiores al 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Además, Berkshire Hathaway Inc. reveló el sábado que había reducido su participación en Apple casi a la mitad como parte de una ola masiva de ventas durante el segundo trimestre. También los fabricantes de chips, como Intel Inc. y Advanced Micro Devices Inc. (AMD), sufrieron fuertes caídas.

La tendencia a la baja se ha intensificado desde la semana pasada, cuando un informe laboral decepcionante en EE.UU. avivó los temores de que la Reserva Federal no actúa con la suficiente rapidez para evitar una profunda recesión económica. La oleada de ventas tocó un pico en Japón, donde los operadores se apresuraron a deshacer las populares operaciones de carry trade, lo que resulta en una subida del 3% del yen y un desplome del 12% en el índice bursátil Topix.

