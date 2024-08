De ferviente trumpista a seguidor de Harris, el viaje inusual de un votante de EEUU

Rich Logis es un hombre arrepentido. Durante siete años fue seguidor incondicional de Donald Trump, acudiendo a sus mítines y atacando en medios ultraconservadores a quienes no pensaban como él. Pero en noviembre no votará por el expresidente republicano, sino por su rival, la demócrata Kamala Harris.

Este empresario de 47 años se avergüenza ahora de su activismo pro-Trump y se ha sumado a "Republicanos por Harris", un movimiento lanzado por la vicepresidenta estadounidense para atraer a los moderados del partido derechista.

"Donald Trump enfrentó a desconocidos entre sí. Desgarró comunidades, familias, hogares y lugares de culto", dice Logis en una entrevista en Miami (Florida).

Su viaje desde el corazón del movimiento ultraconservador MAGA (basado en el eslogan de Trump "Make America Great Again") hasta la campaña de Harris es una anomalía en el polarizado escenario político estadounidense.

En 2015, Logis sentía, como numerosos compatriotas, que los partidos tradicionales no lo representaban. La irrupción de Trump, un multimillonario con un discurso antiélite, vino a cambiarlo todo.

"Era la persona adecuada en el momento adecuado y me atraían sus mensajes sobre la destrucción del orden político establecido", recuerda.

Pronto se sumó a la campaña de Trump. Hizo llamadas, organizó grupos de apoyo y empezó a escribir artículos para medios digitales de ultraderecha, donde se dedicaba a "deshumanizar" a demócratas y republicanos que no apoyaban al magnate.

- Primeras dudas –

"Sentía que éramos el bando correcto de nuestro país en lucha contra el mal. Sentía que éramos los verdaderos estadounidenses contra los falsos estadounidenses", dice.

En 2016, Trump venció a la demócrata Hillary Clinton, símbolo de la clase política más tradicional, desmintiendo los sondeos.

La victoria animó a Logis a dedicar aún más tiempo a lo que consideraba como su segunda familia, la comunidad MAGA.

Las primeras dudas llegaron a mediados de 2021. Preocupado por el aumento de los contagios de covid-19, el empresario empezó a discrepar del rechazo de los trumpistas a las campañas de vacunación y otras medidas contra la pandemia.

Hizo entonces algo que no había hecho en años: consultar medios ajenos a la burbuja ultraderechista.

Sus nuevas lecturas lo hicieron cambiar de opinión sobre varios asuntos, incluido el asalto al Congreso estadounidense por seguidores de Trump, el 6 de enero de 2021.

Logis, que siempre había quitado importancia a ese episodio, comenzó a comprobar su violencia y a cuestionar el hecho de que Trump no lo condenara.

Su decepción con el multimillonario fue creciendo mientras éste seguía defendiendo sin pruebas que había sufrido un fraude electoral en las presidenciales de 2020 contra Joe Biden, algo que él nunca creyó.

Poco a poco empezó a ver al magnate como un peligro para la democracia.

- "Esperanza" –

Su salida del movimiento MAGA no fue sencilla. Pertenecer a esa comunidad se había convertido en gran parte de su identidad y tardó meses en romper con ella, mediante una letra publicada en internet en agosto de 2022.

Desde entonces ha tratado de reparar el daño que dice haber hecho como activista pro-Trump. Este año creó Leaving MAGA (Dejando MAGA), una comunidad para acoger a quienes han abandonado el movimiento o dudan si hacerlo.

"Ya no considero enemigos a aquellos con los que no estoy de acuerdo", dice sobre su evolución. "Ya no los veo como traidores al país".

La última etapa de su recorrido político llegó hace poco al observar el entusiasmo generado por Harris, la exsenadora de 59 años que sustituyó a Biden como candidata demócrata.

Atraído por el mensaje de la vicepresidenta y su compañero de fórmula Tim Walz, Logis se unió a su campaña como voluntario.

"Los estadounidenses están hambrientos de esperanza. Y la candidatura de Harris y Walz está aportando eso", asegura. "Vemos alegría contra distopía. Una campaña, la de Trump, que quiere volver hacia atrás. Y otra que quiere mover el país hacia adelante".

Gma/dga

LA NACION