De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, una sociedad hecha a la medida de Messi

El medio campo preferido por Lionel Scaloni, hecho a la medida para asistir, blindar y suplir a Messi, jugó un papel clave el jueves en la trabajada victoria 4-2 por penales sobre Ecuador en Houston, que permitió a Argentina avanzar a las semifinales de la Copa América 2024.

En un partido de gran desgaste físico y de temperamento, que se dificultó por el estado del campo del NRG Stadium, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, la sociedad que nació ante Polonia en el Mundial de Catar-2022, se multiplicaron en esfuerzo y movilidad ante un Ecuador que mantuvo una presión asfixiante en los 90 minutos, que finalizaron 1-1 forzando la definición por penales.

A los campeones del mundo y defensores del título continental les costó media hora tomar el control del partido, y fueron dos presencias de Fernández en situación de gol, a los 27 y 33 minutos, las que nivelaron el trámite hasta la anotación de Lisandro Martínez (34).

Mac Allister participó en la jugada de gol que nació en un tiro de esquina ejecutado por Messi y encontró bien posicionado al del Liverpool peinando la pelota en el primer palo, para que en el segundo apareciera sin marcas el defensa del Manchester United para empujarla de cabeza.

El gol descomprimió el partido y ayudó a que la Albiceleste mostrara una mejor cara, con Mac Allister apoderado de la conducción con sobriedad asumiendo el rol de Messi, Fernández punzante por izquierda y pisando el área rival y De Paul batiéndose en la derecha como ya es una costumbre.

El trío mundialista había arrancado junto en el 1-0 sobre Chile, en la segunda fecha del Grupo A en East Rutherford (Nueva Jersey) y, con la clasificación asegurada a los cuartos de final, Scaloni le brindó una pausa ante Perú (2-0) en Miami.

En aquel juego ante los incas, Fernández fue el único que tuvo minutos, apenas 24 saliendo desde la banca, para continuar dándole ritmo al del Chelsea, que a finales de abril se sometió a una cirugía de hernia inguinal, una lesión que arrastraba desde el pasado año y mermaba su rendimiento.

En el debut con victoria 2-0 ante Canadá, el 20 de junio en Atlanta, el del Atlético de Madrid y Mac Allister hicieron una línea de tres con Leandro Paredes (AS Roma), quien actuó como volante central. El ex Benfica no estuvo en la consideración de Scaloni.

- Del riñón de Scaloni -

Recuperado Enzo, Scaloni echó mano ante Ecuador de su medio campo estelar, con el que Argentina alcanzó en Catar-2022 su tercer título del mundo.

Scaloni ha sido fiel a su palabra y al buen ojo para determinar quién va a la cancha.

Ha repetido insistentemente a lo largo de la Copa que jugará "el que mejor esté" en función de las necesidades del equipo y a las dificultades que presente el rival.

Pero es sabido que la estructura en el medio de la Albiceleste se volvió imprescindible para el entrenador desde ese partido ante los polacos en la primera fase.

Pero Scaloni no es dogmático y de vez en cuando mueve las fichas con nuevos intérpretes, como Giovani Lo Celso (Tottenham), ausente en Catar al sufrir días antes del inicio del torneo una lesión, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) o el propio Paredes.

Y es que el medio campo argentino es una línea neurálgica en la estructura de juego de Scaloni, porque es la base que acompaña, asiste y blinda a Messi. Y también lo suple, como sucedió ante Ecuador con el discreto desempeño del 10, que regresaba de una lesión en el aductor derecho que lo dejó fuera del partido contra Perú.

De Paul, de 30 años, es el tercer pulmón del astro, la salida argentina por derecha. Mac Allister, de 25, es el medio centro que brinda equilibrio y fabrica el juego interior, y Fernández, de 23, corre por izquierda con permanente presencia en el área rival buscando posición de gol.

- Palabra santa -

"Nuestros próximos líderes serán Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández (...) Hacia el futuro esos serán los jugadores", consideró el 'Kun' Sergio Agüero, conocedor como ninguno de la entraña de la Albiceleste, con la que se proclamó campeón de América en Brasil-2021.

Y es que la palabra del 'Kun' va por la misma línea de pensamiento de Scaloni en relación al medio campo que vio la luz en el Mundial.

"Ahora son ellos (Mac Allister, Fernández y De Paul), que están bien (...) Mientras no tengamos que hacer cambios porque el rendimiento es bueno, no hay drama", puntualizó el DT.

Cl/ma

LA NACION