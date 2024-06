De Paul y Paredes, los de los tres pulmones y del riñón de Scaloni

Más allá del ritual cabalístico de compartir caramelos minutos antes de los partidos, la química entre Rodrigo De Paul y Leandro Paredes es una combinación equilibrada de fuerza, técnica y creatividad. El funcionamiento colectivo de la Albiceleste carbura por sus pies.

En esa búsqueda por mitigar las cargas del astro Lionel Messi en el andamiaje de la selección, o en buen lenguaje futbolero evitar la "messidependencia", Lionel Scaloni transfirió parte de las responsabilidades del 10 a De Paul y a Paredes.

Con el del Atlético de Madrid como abanderado, la zona media de Argentina es un constante fluir de juego en velocidad, y la buena complementación con el del AS Roma no sólo refuerza la estabilidad del combinado, también impulsa la gestación ofensiva para que Argentina despliegue un fútbol altamente dinámico.

"El equipo siempre juega con mucha mucha intensidad. Estos partidos, como fue el de Canadá, nos generan estos desgastes, los rivales nos estudian también, pero nosotros tenemos las armas para seguir haciéndoles daño", sostuvo De Paul tras el auspicioso debut de la Albiceleste el jueves en Atlanta, en la apertura de la Copa América de Estados Unidos-2024.

"Somos los últimos campeones de América, del mundo, pero ser candidato [al título] no te asegura nada. Somos Argentina, tenemos nuestra historia, muchas Copas América y ese es el lugar en el que la historia nos pone", agregó.

- Cuidar el título, pide Paredes -

Quizás la principal característica de De Paul, conocido por su inagotable energía y capacidad para cubrir buena parte del campo, por eso el bien ganado calificativo de "motorcito", es ser un buen pasador.

Rodando la película tres años atrás, de su botín derecho salió el pase largo desde atrás de la línea media del campo para que Ángel Di María controlara en velocidad y marcara el gol, el 1-0 ante la Seleçao, con el que la Albiceleste puso fin en Brasil-2021 a 28 años (18 torneos y 7 finales) sin gritar campeón.

Paredes, a su vez, aporta una inteligencia táctica y una serenidad que son esenciales para el control del juego. Distribuye bien y su experiencia le ha permitido leer los partidos para dictar el ritmo desde el centro del campo.

Ante Canadá, que trabajó hasta el gol de Julián Álvarez a los 49 minutos con las líneas bien justas atrás, sus pases largos y cambios de frente fueron clave para desestabilizar a la zaga y llevar peligro en furiosos contraataques.

"Somos los campeones defensores. El equipo es consciente de cuidar el título, y lo vamos a volver a intentar sabiendo que los partidos de Copa América son difíciles, y que ninguna selección regala nada", comentó Paredes.

- Mac Allister, el tercero en el esquema -

La sociedad De Paul-Paredes es un pilar fundamental para la estructura 4-3-3 del combinado campeón del mundo. Equilibran y dinamizan el juego argentino, por lo que el dúo se ha convertido en un inamovible en la pizarra de Scaloni.

Para la formación del triángulo en la mitad, el entrenador optó ante los "canucks" por Alexis Mac Allister. El del Liverpool terminó ganándole la pulseada a Enzo Fernández (Chelsea), y con un corte más ofensivo que el ex River Plate, la Albiceleste también tiene por el sector izquierdo panorama de juego con presencia constante en el área rival.

"Siempre es importante poder jugar en diferentes posiciones en el medio y seguir aprendiendo, y mucho más teniendo la clase de jugadores que tengo al lado", reconoció Mac Allister.

"En el Liverpool he alternado de 5 y por la banda, y no me es extraño hacerlo también en la selección. Donde pueda aportar al equipo, daré lo mejor de mi", agregó.

