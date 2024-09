Debate Donald Trump-Kamala Harris: a quién dieron por ganador los medios de EE.UU. y qué arrojaron las primeras encuestas

WASHINGTON.- En un evento lleno de tensiones, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump se enfrentaron ayer en su primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Ambos candidatos se dirigieron a una audiencia nacional con propuestas, ataques personales y discursos que resaltaron las divisiones políticas del país. El debate fue moderado por ABC News y abarcó temas como la economía, el derecho al aborto, la política exterior y el liderazgo de cada uno en tiempos de crisis.

A continuación, algunas reacciones de los medios, estrategas políticos y donantes de campañas, así como las primeras encuestas tras el debate.

Medios de comunicación

Bajo el título “Harris ataca a Trump con claridad, provocando réplicas con retórica ardiente”, el Washington Post destacó que Harris atacó de manera contundente a Trump, lo que provocó respuestas igualmente agresivas del expresidente. Resaltaron cómo el debate marcó un cambio significativo en la dinámica de la carrera, especialmente después de la retirada de Biden de la contienda. Según el análisis del medio, Harris dominó la discusión, aunque se cuestiona si esto influirá en un margen tan estrecho de votantes.

The Washington Post tituló: “Harris ataca a Trump con claridad, provocando réplicas con retórica ardiente”

Con el título “En un debate feroz, Harris tienta a un Trump a la defensiva”, The New York Times se centró en la estrategia de Harris frente al exmandatario. Según el análisis del diario, en lugar de enfocarse en definirse a sí misma, Harris convirtió el debate en un referéndum sobre Trump. También destacó el momento en el que Taylor Swift, quien se refirió a sí misma como una “mujer de los gatos sin hijos”, expresó su apoyo a Kamala Harris tras el debate.

La página de inicio del New York Times tras el debate.

Fox News presentó una cobertura mixta bajo títulos como “Hubo un claro ganador del debate, pero no crean que esta elección ha terminado”. El medio sugirió que, aunque algunos opinan que Harris tuvo un mejor desempeño, no está claro si este debate será decisivo en la contienda.

La columna de opinión de Doug Schoen en Fox News titulada“Hubo un claro ganador del debate, pero no crean que esta elección ha terminado”.

CNN, por su parte, tituló: “Harris intentó sacar a Trump de su juego. Él tomó el anzuelo repetidamente”. El medio resaltó los esfuerzos de Harris por desestabilizar a Trump. Además, también destacó el apoyo público de Taylor Swift hacia Harris como un evento significativo posterior al debate. Según los analistas de CNN, el debate no pudo haber sido mejor para Harris, aunque la participación futura de Trump en más debates aún es incierta.

Apertura de CNN tras el debate entre Trump y Harris.

En su portada, con el título “El mundo ahora puede ver a Kamala Harris en su trabajo más poderoso”, Politico enfatizó la capacidad de Harris para manejar preguntas difíciles y al mismo tiempo desafiar agresivamente a Trump, posicionándola como una figura fuerte en la contienda. La nota subrayó que Harris demostró tener el control en un debate crucial para ambos partidos.

Apertura de Politico: “El mundo ahora puede ver a Kamala Harris en su trabajo más poderoso”.

El Wall Street Journal tituló su cobertura “Harris tienta a Trump en un debate presidencial feroz” y destacó cómo Harris logró incomodar a Trump.

Página de inicio del Wall Street Journal tras el debate entre Trump y Harris.

En su apertura tras el debate, USA Today le otorgó el premio de ganadora a Harris con un título “Harris ofrece una actuación contundente frente a Trump” y en su artículo principal destacó que “se mostró segura y preparada” durante el debate, mientras que Donald Trump “pareció más agresivo y a la defensiva”.

USA TODAY, tras el debate presidencial.

Encuestas

Aún no se han publicado todas las encuestas completas, pero los primeros sondeos “rápidos” tras el debate muestran una ligera ventaja para Kamala Harris en la percepción de los votantes sobre el desempeño en el debate.

Una encuesta instantánea de CNN indicó que una mayoría de espectadores (seis de cada diez) consideró que Harris tuvo una mejor actuación que Trump, y destacó su capacidad de argumentación y su dominio sobre los temas discutidos. Sin embargo, la diferencia es pequeña, y algunos analistas sugieren que el impacto real del debate solo se verá en las semanas siguientes.

La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris, habla durante un debate con el candidato republicano Donald Trump en el National Constitution Center, el martes 10 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Los expertos señalaron que Harris ganó el debate, pero algunos votantes indecisos no están tan seguros. Durante semanas, estos votantes han estado pidiendo más contenido, y tal vez por eso no fue casualidad que las primeras palabras de la vicepresidenta Kamala Harris durante el debate presidencial del martes fueran: “soy en realidad la única persona en este escenario que tiene un plan”. Sin embargo, algunos norteamericanos necesitan más convencimiento.

Una encuesta de Reuters reveló que, aunque Kamala Harris fue percibida como la ganadora del debate presidencial por muchos, el evento no logró convencer a un segmento clave de votantes indecisos. De las 10 personas entrevistadas por Reuters antes del debate, seis afirmaron después que votarían por Trump o se inclinaban a respaldarlo, tres decidieron apoyar a Harris y una se mantuvo indecisa.

La gente ve el debate presidencial entre el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, y la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, el martes 10 de septiembre de 2024, en el Gipsy Las Vegas en Las Vegas. (AP Photo/John Locher) John Locher - AP

Los resultados sugieren que Harris aún enfrenta desafíos para ganar el apoyo de votantes que están preocupados por la economía y el alto costo de vida, ya que varios consideraron que sus propuestas fueron vagas y necesitaban mayor claridad en sus planes de acción.

Políticos y analistas

Marc Short, exjefe de gabinete del exvicepresidente republicano Mike Pence, afirmó que Trump “perdió la oportunidad de centrarse en el caso contra Biden-Harris sobre la economía y la frontera” y, en su lugar, “se metió en madrigueras de conejo” con temas como el negacionismo electoral. Según Short, “Harris pasó la prueba de parecer presidencial”, y esto podría impactar en las elecciones a la Cámara de Representantes.

Karen Finney, estratega demócrata, destacó que “esto va a ser recordado como una de las actuaciones de debate más impresionantes de la política moderna”. Según Finney, “la vicepresidenta está haciendo exactamente lo que tenía que hacer: hablar de su visión y sus ideas políticas, ilustrar el contraste entre ella y Trump y mantenerse al margen de su desbarajuste”. Añadió que Trump estuvo “divagando, inventándose cosas y soltando mentiras y tonterías más rápido de lo que los verificadores de hechos pueden seguirle el ritmo”.

La vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el segundo caballero estadounidense Douglas Emhoff asisten a una fiesta de observación tras el debate. JIM WATSON - AFP

Chris Borick, profesor de ciencias políticas y encuestador en el Muhlenberg College de Pensilvania, sugirió que “el debate no provocará grandes movimientos en las encuestas” ya que “ambos se mantuvieron bastante fieles a sus planes de juego”. Borick mencionó que “Harris se cebó con Trump con cierto éxito, pero no creo que se alejara mucho de los mensajes que quería transmitir”.

Matthew Klink, estratega republicano, comentó que “no aprendimos nada nuevo sobre Kamala Harris esta noche”. Según Klink, “los dos presentadores de ABC no la presionaron en nada para que explicara con más detalle o la presionaran sobre por qué cambió sus posiciones”, pero agregó que “ese no es su trabajo. Ese es el trabajo de Donald Trump, y él no estaba centrado. Así que ella sacó lo mejor de él”.

