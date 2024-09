Debate Kamala Harris-Donald Trump: los cruces y las frases más fuertes del cruce entre los candidatos

PENSILVANIA.- Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan este martes en un debate electoral en el que intentan convencer a los estadounidenses indecisos para inclinar la balanza a su favor en unas elecciones presidenciales muy reñidas.

La vicepresidenta demócrata de 59 años y el expresidente y candidato republicano, de 78, protagonizan esta noche su primer –y, por ahora, único- debate antes de las elecciones del 5 de noviembre, un esperado cara a cara que se anticipaba con cruces, chicanas y definiciones sobre los principales temas de la campaña.

Saludo

Los moderadores presentaron a Donald Trump y Kamala Harris y los candidatos entraron al mismo tiempo. Entonces la candidata demócrata dio el primer golpe: se aceró al exmandatario, quien estaba caminando directamente a su atril y le extendió su mano. “Kamala Harris”, le dijo, dejando en claro que es la primera vez que se ven cara a cara. “Un gusto”, le contestó el republicano.

“Un montón de mentiras”

“Les voy a decir en este debate de esta noche que van a escuchar el mismo viejo y cansado manual, un montón de mentiras, quejas e insultos”, dijo Harris, sin mirar a su contrincante, y vinculó a Trump con el Proyecto 2025, un plan de 920 páginas con políticas ultraconconservadoras elaborado por un think tank cercano al magnate –The Heritage Foundation- para un eventual segundo mandato de Trump.

El candidato republicano se mostró molesto y rechazó cualquier vínculo con ese plan. “No tengo nada que ver con el Proyecto 2025″, dijo. “Eso está ahí. No lo he leído. No quiero leerlo, a propósito. No lo voy a leer”, respondió.

“Ella es marxista”

Después de una fuerte crítica al estado de la economía que deja el gobierno de Joe Biden, Donald Trump eligió una frase que suele utilizar en sus mítines: dijo que Kamala Harris es “marxista”.

“Si alguna vez fuera elegida, lo cambiaría todo. Y sería el fin de nuestro país. Ella es marxista, todo el mundo sabe que es marxista. Su padre es profesor marxista de economía y le enseñó bien”, dijo Trump. Harris respondió con una sonrisa.

Cruce por el aborto

Uno de los cruces más fuertes de la primera parte del debate fue sobre el aborto.

Trump incluso señaló que algunos demócratas afirman que la “ejecución de un bebé después de nacer está bien” y que “el aborto en el noveno mes está bien”, afirmaciones por las que fue corregido por los presentadores.

“Eso no es verdad”, respondió Kamala Harris. “Yo lo dije: van a escuchar un montón de mentiras (...) en ningún lugar de Estados Unidos se permite un aborto para un embarazo a término, ese comentario es insultante para las mujeres”, dijo la exfiscal general de California. “Donald Trump no debería decirle a las mujeres qué hacer con su cuerpo (...) eso apoyan la mayoría de los estadounidenses. Los estadounidenses apoyan la libertad”.

Harris afirmó que si su contrincante vuelve a la Casa Blanca “va a haber una prohibición nacional del aborto”. Trump desmintió que eso fuera ocurrir, en un tenso y largo ida y vuelta.

La falsa historia de los inmigrantes que comen perros

Donald Trump habló en reiteradas ocasiones en contra de los inmigrantes durante el debate. En un momento, echó mano a una historia que circuló fuerza entre los republicanos en los últimos días: afirmó, sin ninguna prueba, que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas en la ciudad de Springfield, en Ohio.

“En Springfield, se están comiendo a los perros, a la gente que llegó, se están comiendo a los gatos… se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”, dijo el expresidente, sobre una historia repetida por los medios de derecha en Estados Unidos y mencionada incluso por su compañero de fórmula, JD Vance.

“Usted mencionó Springfield, Ohio, y ABC News se puso en contacto con el administrador de la ciudad allí. Nos dijo que no ha habido informes creíbles de denuncias específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”, le dijo el moderador David Muir a Trump.

“Ella está destruyendo este país y si termina siendo presidenta terminaremos como Venezuela o esteroides”, dijo Trump, en relación a la crisis migratoria.

“Tenemos millones de personas llegando a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones mentales y manicomios”, afirmó Trump en otro momento, en otra frase que suele decir pero de la que nunca se presentaron pruebas.

“Los líderes se ríen de él”

Después de hablar sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Donald Trump insistió en que él no perdió las elecciones de 2020, en las que Joe Biden fue declarado ganador. Trump nunca presentó pruebas de sus acusaciones de fraude.

“Donald Trump fue despedido por 81 millones de personas”, dijo Kamala Harris, usando la famosa frase “Estás despedido” que usaba Trump en su reality show “El aprendiz”.

“Seamos claros porque le está costando procesarlo. Pero no podemos permitirnos tener un presidente de los Estados Unidos que intente, como lo hizo en el pasado, cambiar la voluntad de los votantes en una elección libre y justa”, dijo.

“Y les voy a decir que he viajado por el mundo como vicepresidente de los Estados Unidos y los líderes mundiales se están riendo de Donald Trump. Hablé con líderes militares, algunos de los cuales trabajan con usted, y dicen que usted es una desgracia. Y cuando usted habla de esta manera en un debate presidencial y niega… que ha perdido -porque, de hecho, perdió esa elección-, eso lleva a uno a creer que tal vez no tiene el temperamento o la capacidad para no estar confundidos sobre los hechos”, dijo Harris la ira de su rival.

LA NACION