Debate presidencial en EE.UU.: Kamala Harris se adueñó del debate contra Donald Trump: ¿hará alguna diferencia en una carrera tan reñida?

FILADELFIA.— Desde que el presidente Joe Biden terminó su campaña de reelección, el expresidente Donald Trump se ha mostrado amargado y a la defensiva. Su nueva oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, dejó en claro en su candente debate el martes por la noche que pasará los próximos dos meses tratando de mantenerlo en ese lugar.

Si los debates son importantes, éste debería serlo. Pero la pregunta primordial en un país tan dividido es si lo será.

Las últimas semanas de la campaña prometen ser tan candentes como el encuentro de 90 minutos en Filadeldia, presentado por ABC News, con encuestas que no muestran un líder claro y una nación pendiente nerviosa del resultado. Si había dudas sobre la capacidad de Harris, al menos se disiparon parcialmente con su actuación firme y precisa el martes. Pero dado el estado de la carrera, ninguno de los candidatos puede permitirse errores ni traspiés.

Harris, que se vio presionada a definirse mejor ante los votantes que apenas la conocen, lo hizo menos exponiendo sus posiciones políticas, aunque hizo algo de eso, y más siendo enérgica e implacable al atacar a Trump. Jugó de fiscal de principio a fin. Lo llamó una amenaza para el futuro del país si regresa a la Oficina Oval. Lo retrató como obsesionado consigo mismo en lugar de con la gente a la que pretende servir. Detalló sus condenas penales y las acusaciones en su contra. Incluso lo acosó con el tamaño de la multitud. Fue una actuación dominante. Trump nunca ha sido desafiado de manera tan directa y con tanta consistencia en su vida política. No sorprendería que extrañe a Biden.

Trump gesticula durante el debate Alex Brandon - AP

Trump no estaba preparado para esta Harris. Anteriormente la había menospreciado personalmente, poniendo en duda su inteligencia y su identidad. Cuando se vio acorralado en el debate, utilizó el tema de la inmigración como muleta para contraatacar, pero también se dedicó a numerosas fantasías y mentiras descaradas, sin éxito. Sus partidarios más leales sin duda estarán contentos con su manera de actuar, con sus incesantes ataques a la trayectoria de Biden y Harris, especialmente en materia de economía, inmigración y política exterior.

Pero otros, incluidos algunos funcionarios electos republicanos, verán hasta qué punto se quedó corto. Tal vez Trump también lo haya reconocido. Apareció en la sala de prensa después del debate, una rareza y una señal obvia de su necesidad de tratar de demostrar a los periodistas los argumentos que no había logrado demostrar en el escenario del debate.

Su estrategia, en la medida en que la tenía, parecía ser la de apelar sólo a su base leal. Dado lo reñida que está la contienda entre los dos, parece apostar a que eso es todo lo que necesitará para ganar en noviembre. Harris, con su atractivo para pasar página, parecía más interesada que él en ampliar su apoyo lo suficiente como para pasar por poco en noviembre.

Antes del debate, gran parte de los comentarios se centraron en lo que ella debía hacer y los riesgos que corría si no hacía bien su presentación. Al responder a esas preguntas basándose en la solidez de su presentación, ahora intentará mantener la atención en él. Si este debate sirve de indicio, los próximos meses podrían encontrarlo constantemente de mal humor.

Harris mira su reloj durante el debate Alex Brandon - AP

A menos que Trump y Harris decidan reunirse para un segundo debate (el equipo de Harris dijo el martes por la noche que quería uno ), el encuentro del martes podría ser el último gran evento de la campaña. Como tal, marcó un punto de inflexión en la elección después de dos meses sin precedentes en los que Biden puso fin a su candidatura, un intento de asesinato contra Trump, dos convenciones nacionales optimistas y ahora el primer encuentro cara a cara entre los dos nominados.

A partir de ahora, en medio de actos de campaña y una andanada de mensajes, las campañas empezarán a centrar su atención en la movilización de los votantes. Se invertirán cientos de millones de dólares en publicidad televisiva y digital, pero, como la votación anticipada comenzará en algunos estados a finales de este mes, la prioridad ahora será conseguir votos antes del día de las elecciones y luego maximizar la participación general el 5 de noviembre.

Pero mientras sus campañas se centran en la participación electoral, los dos candidatos librarán una versión ampliada de lo que los estadounidenses vieron en el escenario del debate el martes por la noche. Trump ha demostrado ser resistente políticamente a pesar de años de mentiras, un intento de subvertir las elecciones de 2020 y su personalidad indisciplinada. Harris, nueva en la campaña presidencial y menos conocida, debe seguir demostrando su durabilidad.

Pero Harris tiene otra misión, y quedó en evidencia el martes por la noche: seguir aumentando los temores sobre otra presidencia de Trump. Los estrategas demócratas dicen que cuanto más se centre el expresidente en el centro de atención, mejores serán las posibilidades de Harris.

Kamala Harris y su marido se rodearon de seguidores tras el debate JIM WATSON - AFP

Trump no hizo nada para ofrecer a los votantes una nueva imagen. Este es el mismo Trump que los votantes han visto durante casi nueve años: un político de ataque, que prospera gracias a los agravios personales. Está tan bien definido como cualquier político puede estarlo, para quienes lo aman y para quienes lo detestan. La ley es vieja y, para aproximadamente la mitad del país, es descalificante. Sin embargo, con casi toda la otra mitad de su lado, ha sido suficiente para mantener la carrera tan reñida como está.

Fue Harris quien quizás sorprendió a la gente el martes. Criticada por no conceder muchas entrevistas, cuestionada por su capacidad para defenderse en momentos no previstos, causó una buena impresión en quienes la vieron, especialmente en las mujeres, según un estratega demócrata que observó a un grupo de votantes. En las próximas semanas, el apoyo de Harris entre las mujeres podría convertirse en el factor decisivo en el resultado de las elecciones.

El punto de inflexión del debate se produjo cuando se planteó la cuestión del aborto. Harris había esquivado una pregunta inicial sobre si los estadounidenses están en mejor situación hoy que hace cuatro años (la clásica pregunta que Ronald Reagan planteó en su debate de 1980 con el entonces presidente Jimmy Carter). En lugar de responder directamente, eludió la respuesta exponiendo políticas que, según ella, ayudarían a la clase media.

Pero cuando los moderadores —David Muir y Linsey Davis— hablaron del aborto, ella encontró su voz y una aparente confianza renovada. A partir de ese momento, ella estaba al mando. Trump, a pesar de los repetidos intentos de ponerla nerviosa, no lo logró.

Elecciones reñidas

De todos modos, este fue solo un momento de una campaña en la que muchos votantes parecen decididos a tomar una decisión. A pesar de toda la agitación de los últimos dos meses y de todo lo que Trump ha dicho y hecho, incluidas sus condenas por delitos graves y sus ataques personales a Harris, las elecciones de 2024 difícilmente podrían estar más reñidas.

Trump, la noche que fue nominado presidente BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con la salida de Biden, Harris pasó de ser una suplente a una actriz principal del Partido Demócrata de la noche a la mañana y se benefició de una ola de entusiasmo en su convención en Chicago el mes pasado. Empezando en un momento en que los demócratas temían que Biden no pudiera ganar las elecciones, Harris ha hecho avanzar las encuestas entre cuatro y cinco puntos en todos los campos de batalla, según el promedio de encuestas de The Post .

A diferencia de Biden, ha hecho un buen trabajo para consolidar a los demócratas en torno a su candidatura, pero lo único que logró fue convertir las elecciones de 2024 en una pelea reñida.

A nivel nacional, a ocho semanas de la contienda, la contienda está estadísticamente empatada. Los siete estados que decidirán el resultado (Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona) parecen estar aún más reñidos, según los promedios de las encuestas de cuatro organizaciones diferentes: The Post, The New York Times, RealClearPolitics y 538.

Según estos promedios, Carolina del Norte y Nevada están empatados. Harris lleva una ventaja de dos puntos porcentuales en Michigan. Georgia y Arizona están en algún punto intermedio, y Trump lleva una ventaja de un punto porcentual. Pensilvania, que muchos analistas consideran clave para la elección, muestra a Harris con una ventaja de uno a dos puntos porcentuales.

El único estado en disputa donde un candidato tiene una ventaja de más de dos puntos porcentuales en promedio es Wisconsin, donde Harris tiene una ventaja de tres puntos porcentuales en promedio. Pero en cuatro de las últimas seis elecciones en Wisconsin, incluidas las de 2020 y 2016, el margen del ganador ha sido de un punto porcentual o menos, lo que sugiere una contienda muy reñida allí.

Para los demócratas, el mero hecho de volver a la contienda ha sido un estímulo moral. Pero hay una advertencia de las elecciones anteriores que sigue dándoles qué pensar. Tanto en 2016 como en 2020, Trump superó las encuestas. En su primera campaña, eso fue suficiente para ganar. En 2020, no fue así.

En los tres estados del norte, las encuestas previas a las elecciones subestimaron el apoyo final a Trump en tres puntos en Michigan, tres puntos en Pensilvania y cinco puntos en Wisconsin. Al mismo tiempo, los promedios de RealClearPolitics muestran que Trump supera a su apoyo este año en comparación con hace cuatro años.

Se considera que los demócratas tienen una poderosa estrategia de base, como lo demostraron en las elecciones intermedias de 2022, cuando obtuvieron un desempeño mucho mejor de lo que sugerían las encuestas y las predicciones. Su operación para movilizar a la gente para votar está impulsada por miles de voluntarios, algunos de los cuales trabajan en la dirección de la campaña y otros toman la iniciativa a través de grupos externos o por su cuenta.

Pero cuando Trump está en la boleta electoral, ha demostrado ser un poderoso motivador para la base republicana, incluso en ausencia de infraestructura estatal. Los demócratas saben que tienen que trabajar para llevar a sus votantes a las urnas y les preocupa que los partidarios de Trump lleguen allí por sí solos.

En una elección tan reñida, todo importa: los debates, los mensajes, la publicidad, el entusiasmo, dónde y cuándo hacen campaña los candidatos. Harris ha afirmado que corre de atráss y, dada la sorpresa que Trump dio en 2016, esa es probablemente la postura correcta. Llegó al debate dispuesta a demostrar algo y lo hizo, y en el escenario más importante hasta la fecha. Pero no puede rendirse. No hay margen de error.

Por Dan Balz

The Washington Post

The Washington Post