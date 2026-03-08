Debut aplazado: James Rodríguez fuera de convocatoria de Minnesota

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS tendrá que esperar ya que el colombiano quedó fuera de la convocatoria del Minnesota United para el duelo del sábado ante el Nashville SC.

El técnico de Minnesota, Cameron Knowles, avanzó el viernes que su nueva estrella sufre una contusión y su presencia en el césped de Nashville (Tennessee) estaba en seria duda.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El exmediapunta del Real Madrid, que fichó sorpresivamente por Minnesota un mes atrás, sí vio desde el banco la victoria de la semana pasada ante el FC Cincinnati (1-0) en la segunda fecha de la MLS.

El capitán colombiano, que ha firmado con Minnesota sólo hasta el inicio del Mundial en junio, tendrá una nueva oportunidad de debutar el 15 de marzo en la cancha del Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.