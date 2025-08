Decenas de países sin acuerdos con EEUU enfrentan nuevos aranceles

WASHINGTON (AP) — Numerosos países en diversas partes del mundo enfrentan la perspectiva de nuevos aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos el 7 de agosto, un posible golpe para la economía global, porque aún no han alcanzado un acuerdo comercial con el gobierno del presidente Donald Trump.

El mandatario había amenazado con imponer los aranceles el 1 de agosto, pero postergó el plazo una semana, apenas unas horas antes de que entraran en vigor.

Algunos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos han alcanzado acuerdos, o al menos los esbozos de uno, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido y Japón. Aun así, esos países enfrentan aranceles mucho más altos que los que estaban en vigor antes de que Trump asumiera el cargo. Y otros grandes socios comerciales —especialmente China y México— recibieron una extensión para seguir negociando, pero probablemente terminarán pagando más.

Trump pretende que los aranceles traigan de vuelta la fabricación de productos a Estados Unidos, al tiempo que obliga a otros países a reducir sus barreras comerciales a las exportaciones estadounidenses. Trump argumenta que los exportadores extranjeros pagarán el costo de los aranceles, pero hasta ahora los economistas han encontrado que la mayoría están siendo pagados por empresas estadounidenses. Y los indicadores inflacionarios en el país han comenzado a aumentar a medida que suben los precios de bienes importados, tales como muebles, electrodomésticos y juguetes.

Los países que carecen de un acuerdo enfrentan aranceles que oscilan entre el 10% y el 40%, según la orden ejecutiva de Trump firmada el jueves. Eso incluye economías de gran tamaño como las de Taiwán e India, al igual que las de muchos países más pequeños como Sudáfrica, Sri Lanka, Bangladesh e incluso el pequeño Lesoto.

¿Se mantendrá esta vez la fecha en que concluye el plazo?

El anuncio original de Trump del 2 de abril, que llamó el "Día de la Liberación", amenazó con imponer impuestos de importación de hasta el 50% a casi 60 países y economías, incluida la Unión Europea de 27 naciones. Esos aranceles, originalmente programados para el 9 de abril, luego fueron postergados dos veces, primero al 9 de julio y luego al 1 de agosto.

Trump manifestó el miércoles en red social Truth Social: “La fecha límite del 1 de agosto es la fecha límite del 1 de agosto; se mantiene firme, y no será ampliada”.

Hasta el jueves por la tarde, los representantes de la Casa Blanca —y el propio Trump— habían insistido en que no era posible efectuar más postergaciones.

Pero cuando Trump firmó la orden el jueves por la noche, imponiendo nuevos aranceles a 68 países y a la UE, la fecha de inicio de los impuestos de importación punitivos fue retrasada siete días para que se pudiera actualizar el calendario de aranceles. El cambio, aunque potencialmente una buena noticia para los países que aún no habían alcanzado un acuerdo con Estados Unidos, inyectó una nueva dosis de incertidumbre para los consumidores y empresas, que aún se preguntan qué va a suceder y cuándo. ¿Qué países tienen un acuerdo comercial? En una ráfaga de acuerdos de última hora, Trump ha estado anunciando acuerdos hasta el jueves, pero en gran medida carecen de detalles. El jueves, Estados Unidos y Pakistán alcanzaron un acuerdo comercial que se prevé le permita a Washington ayudar a desarrollar las reservas de petróleo paquistaníes, en gran parte inexploradas, y reducir los aranceles para el país del sur de Asia. Y el miércoles, Trump anunció un acuerdo con Corea del Sur que impondría aranceles del 15% a los bienes de ese país, por debajo de los aranceles del 25% con los que Trump amenazó en abril. Además se han alcanzado acuerdos con la UE, Pakistán, Indonesia, Vietnam, Filipinas y el Reino Unido. El acuerdo con Filipinas apenas redujo el arancel que pagará, del 20% al 19%. ¿Y qué países no tienen un acuerdo? De los 68 países, junto con la UE, que aparecen en la orden ejecutiva de Trump, la mayoría no tienen acuerdos. Eso incluye a Argelia, que ahora enfrenta un arancel del 30%; Irak el 35%; Siria el 41%, Suiza el 39% y Taiwán el 20%. En algunos casos, los aranceles se redujeron desde abril, tal como fue el caso de Camboya, que pasó del 36% al 19%. Pero otros vieron aumentar sus aranceles, como Nueva Zelanda, del 10% al 15%. Trump ya había impuesto amplios aranceles a Brasil e India incluso antes de que se alcanzara la fecha tope de agosto. En el caso de Brasil, Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles por la noche imponiendo un arancel del 50% a las importaciones, aunque eximió varias categorías, incluidas las de aviones, aluminio y productos energéticos. Trump está enojado con el gobierno de Brasil porque está procesando a su expresidente Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota electoral en 2022. Trump fue acusado formalmente por un cargo similar en 2023.

Aunque Trump ha procurado justificar los aranceles generalizados, diciendo que son un intento de combatir los déficits comerciales crónicos de Estados Unidos, en realidad el país norteamericano tiene un superávit comercial con Brasil, lo que significa que les vende más bienes y servicios a los brasileños de los que les compra.

El miércoles por la noche, Trump indicó que India pagaría un arancel del 25% sobre todas sus exportaciones, en parte porque ha continuado comprando petróleo a Rusia.

La Casa Blanca señaló el jueves que había extendido el plazo para alcanzar un acuerdo con México por otros 90 días, citando la complejidad de la relación comercial, que está regida por el acuerdo comercial que Trump alcanzó cuando actualizó el TLCAN en su primer mandato.

Para los países más pequeños, la fecha límite de agosto es particularmente difícil porque la Casa Blanca ha reconocido que no puede negociar con todas las naciones que enfrentan amenazas de aranceles. Por ejemplo, Lesoto —un pequeño país del sur de África— fue golpeado con un arancel del 50% el 2 de abril, y aunque fue pospuesto, la amenaza ya ha devastado su industria de confección, lo cual ha costado miles de empleos. El jueves el país enfrentaba un arancel del 15%.

"Hay 200 países", reconoció el presidente este mes. "No puedes hablar con todos ellos".

Los periodistas de la AP Josh Boak y Wyatte Grantham-Philipps contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.