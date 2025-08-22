Declara su descontento con últimos ataques de Rusia en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el viernes su descontento con los últimos ataques de Rusia en Ucrania, y en general con la guerra en curso en ese país europeo.

"No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada relacionado con esa guerra", respondió Trump al ser preguntado sobre un bombardeo ruso del jueves que destruyó prácticamente un complejo industrial de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Los bombardeos causaron dos muertos, uno en Jersón y otro en Leópolis, en el oeste del país.