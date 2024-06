Declaran culpable a Hunter Biden por tres delitos graves por la compra de un arma en 2018

Escuchar

WILMINGTON.- Hunter Biden fue declarado culpable de tres delitos graves relacionados con la compra de un arma en 2018 cuando, argumentaron los fiscales, el hijo del presidente mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no estaba usando ilegalmente o adicto a las drogas.

Un jurado de 12 miembros en un tribunal federal de Wilmington, Delaware, lo declaró culpable de los tres cargos en su contra, lo que convirtió a Hunter Biden en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser condenado por un delito.

Los jurados declararon culpable a Hunter Biden de mentirle a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma ilegalmente durante 11 días.

Hunter Biden, de 54 años, asintió levemente con la cabeza después de la lectura del veredicto, pero por lo demás mostró poca reacción. Luego le dio una palmada en la espalda a su abogado Abbe Lowell y abrazó a otro miembro de su equipo legal.

El juez no fijó una fecha para la sentencia, pero mencionó que el plazo suele ser de 120 días. Eso lo ubicaría a más tardar un mes antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre en las que su padre, Joe Biden, se enfrentará nuevamente al virtual candidato republicano, Donald Trump.

Las condenas para sentencias por cargos de armas son de 15 a 21 meses de prisión, pero los expertos legales dicen que los acusados en casos similares a menudo reciben sentencias más cortas y tienen menos probabilidades de ser encarcelados si cumplen con los términos de su libertad previa al juicio.

Ahora, Hunter Biden y Donald Trump han sido condenados por jurados estadounidenses en un año electoral que ha girado tanto en los tribunales como en eventos y mítines de campaña.

El 30 de mayo, Trump fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros contables para encubrir un escándalo sexual.

Joe Biden se ha mantenido alejado de la sala del tribunal federal de Delaware donde se juzgó a su hijo y dijo poco sobre el caso, temeroso de dar la impresión de interferir en un asunto penal iniciado por su propio Departamento de Justicia. Pero los aliados del demócrata están preocupados por el costo que el juicio (y ahora la condena) le cobrará al hombre de 81 años, quien durante mucho tiempo ha estado preocupado por la salud y la sobriedad sostenida de su único hijo vivo.

Tanto Hunter Biden como Trump han argumentado que fueron víctimas de la política. Pero aunque Trump sigue afirmando falsamente que el veredicto fue “amañado”, Joe Biden ha dicho que aceptaría los resultados del veredicto y no buscaría indultar a su hijo. Para lo demócratas en el Congreso, esta es la prueba más palpable de que no existe lawfare contra Trump.

Los problemas legales de Hunter Biden no terminan acá. Se enfrenta a un juicio previsto para septiembre en California acusado de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos. Los republicanos del Congreso han señalado que seguirán persiguiéndolo en su estancado intento de impeachment contra el presidente. El presidente no ha sido acusado ni acusado de ningún delito por los fiscales que investigan a su hijo.

La fiscalía dedicó gran parte del juicio a resaltar la gravedad del problema de drogas de Hunter Biden, a través de testimonios muy personales y pruebas incluso vergonzosas.

Los miembros del jurado escucharon a la exesposa y a una exnovia de Hunter Biden testificar sobre su uso habitual de crack y sus esfuerzos fallidos por ayudarlo a desintoxicarse. Los miembros del jurado vieron imágenes del hijo del presidente con el torso desnudo y desaliñado en una habitación sucia, y semidesnudo sosteniendo pipas de crack. Y los miembros del jurado vieron un vídeo de su crack pesando en una báscula.

Hunter Biden no testificó, pero los jurados escucharon su voz cuando los fiscales reprodujeron extractos de audio de sus memorias de 2021 Beautiful Things, en las que habla de tocar fondo después de la muerte de su hermano Beau en 2015 y de su descenso a las drogas antes de volver a la sobriedad.

Los fiscales consideraron que la evidencia era necesaria para demostrar que Hunter estaba sumido en la adicción cuando compró el arma y, por lo tanto, mintió cuando marcó “no” en el formulario que preguntaba si era “un usuario ilegal o adicto a las drogas”.

Los abogados de Biden intentaron demostrar que no consumía drogas cuando compró el arma y que no tenía la intención de engañar porque no se consideraba un consumidor de drogas cuando llenó el formulario.

