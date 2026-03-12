Déficit comercial de EE.UU. cayó en enero

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en enero en comparación con el mes anterior, a 54.500 millones de US$, por una disminución en las importaciones de bienes y un aumento en las exportaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El saldo negativo es menor de lo que anticiparon los analistas, para los cuales iba a rondar los 67.000 millones de US$, según el consenso publicado por MarketWatch.

En diciembre de 2025 la mayor economía del mundo presentaba un déficit comercial de 72.900 millones de US$.

La balanza comercial conoce grandes fluctuaciones desde hace poco más de un año debido a la conmoción causada por los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.