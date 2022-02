Del rumor al hecho: cómo fue el proceso de Tom Brady para anunciar su retiro del fútbol americano

Tom Brady acaba de anunciar su retiro del fútbol americano. El siete veces campeón del Super Bowl terminó por confirmar el rumor que recorrió los sitios de noticias y las redes sociales en los últimos días, aunque venía de haber negado algunas de las versiones. A sus 44 años y sin posibilidades de pelear por octava vez por el título que consiguió en tantas otras, el quarterback tomó, como se sospechaba, la decisión final de abandonar la NFL.

Todo empezó el sábado, exactamente una semana después de que los Tampa Bay Buccaneers, de Brady, cayeran por 27 a 30 ante Los Angeles Rams en los playoffs divisionales. En el primer día del fin de semana, tanto ESPN como NFL Network comenzaron a divulgar la noticia de que el californiano casado con Gisele Bündchen iba a dejar el fútbol americano.

Desde el anuncio de ESPN, que hablaba de que la información había llegado a través de diferentes fuentes que el medio no identificó, otros sitios, incluida la agencia estadounidense AP, comenzaron a publicar la novedad y hasta la propia cuenta de Twitter de la NFL empezó a agradecerle al jugador que estuvo allí 22 años por su trayectoria y los anillos conseguidos.

El sábado, la NFL ya despedía al quarterback de los Tampa Bay Buccaneers Twitter @nfl

Los periodistas del canal se basaban en parte en los dichos que Brady había manifestado una semana antes en el podcast “Let’s Go!” sobre que quería pasar más tiempo con sus hijos y con su esposa. Allí, expresó que el fútbol americano era “muy importante” en su vida y que “la diferencia más grande” ahora que tenía 44 años era que tenía hijos, se preocupaba mucho por ellos y les quería dar lo que se merecían de él como papá. También habló de Gisele, a quien calificó como su principal soporte. Además, explicó por qué quería darles atención: “Ellos me dieron lo que necesitaba en los últimos seis meses para hacer lo que yo amaba”. A su vez, consideró que estar junto era lo que quería como familia y cerró: “Voy a pasar tiempo con ellos y ver en el futuro qué viene”.

Fue entonces cuando comenzaron los rumores que provinieron de filtraciones y acabaron en la información del sábado pasado. Sin embargo, el representante del ídolo de la NFL, Don Yee, se encargó de pedir prudencia ante las versiones al decir: “Comprendo que haya conjeturas sobre el futuro de Tom. Sin entrar en si lo que se informa es correcto o incorrecto, Tom será la única persona que expresará sus planes de manera totalmente fehaciente. Él conoce las realidades del negocio del fútbol y el calendario de planificación tan bien como cualquiera, por eso debería suceder próximamente”.

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady celebra la victoria ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl, el domingo 7 de febrero de 2021. (AP Foto/Ashley Landis, archivo)

Brady, quien tenía contrato con los Tampa Bay durante 2022, habló por primera vez sobre el tema después de las noticias sobre su retiro el lunes a la noche en el podcast SiriusXM de NFL Radio. Allí, la estrella del fútbol americano manifestó, por un lado: “Siempre es una bueno aclarar que soy responsable de lo que digo y hago, y no responsable de lo que otros dicen o hacen”.

“Creo que una cosa que he aprendido sobre los deportes es que controlás lo que podés controlar, y lo que no podés, se lo dejás a otros. Estamos en semejante era de la información en la que la gente quiere estar al tanto de las noticias todo el tiempo y lo entiendo completamente. Entiendo que ese es el entorno en el que estamos. Pero creo que conmigo lo mío es literalmente día a día. Solamente estoy tratando de hacer lo mejor que puedo todos los días, evaluar las cosas a medida que van pasando, y estoy tratando de tomar una buena decisión para mí y mi familia”, añadió.

El comunicado final

Pero el exlíder de los New England Patriots no tardó mucho en comunicar finalmente su decisión, que no sorprendió porque ya se hablaba de ella, pero sí asombró por el hermetismo del quarterback apenas el día anterior. Este martes, el crack estadounidense compartió en sus redes una foto con el equipo de la franquicia en la que militó hasta el último tiempo y la acompañó de un extenso mensaje de despedida.

“Siempre he creído que el fútbol como deporte supone una propuesta de ‘todo incluido’. Si no existe un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego. Hubo un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, empezó el quarterback.

Tom dijo que su esposa es su principal sostén AP / David J. Phillip

En tanto, dijo que le resultaba difícil escribirlo pero afirmó que ya no iba a seguir con ese compromiso competitivo. “He amado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, planteó y agregó que la semana pasada estuvo reflexionando sobre todo lo logrado a nivel de equipo.

Así, expresó que sus compañeros, entrenadores y los fanáticos se merecían el 100% de él. “Pero en este momento, es mejor que les deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”, agregó.

Así anunció Tom Brady su retiro Instagram @tombrady

Tom Brady les agradeció luego a sus compañeros, a los fanáticos, a la ciudad de Tampa e incluyó un largo listado de nombres de entrenadores y personas que se cruzó en su carrera. Lo que llamó la atención fue que omitió mencionar a los News England Patriots, con los que consiguió grandes logros.

Finalmente, el quarterback le dedicó a sus seres más queridos: “Y por último a mi esposa, Gisele, y mis hijos Jack, Benny y Vivi. Son mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro. Siempre salí del campo y llegué a casa con la esposa más amorosa y comprensiva que ha hecho TODO por nuestra familia para permitirme concentrarme en mi carrera. Su desinterés me permitió alcanzar nuevas alturas profesionalmente, y me quedo sin palabras para expresar lo que significás para mí y nuestra familia. Te amo amor da mi vida”.